Le nouveau logo du Punisher qui sera arboré par Jon Bernthal se dévoile

Quand on veut foutre des beignes, il faut avoir la classe !

C'est ce qui s'appelle "faire d'une pierre deux coups". Marvel Comics a dévoilé une nouvelle variant cover pour le titre Punisher #1 qui débarquera au mois d'avril afin d'accompagner la version télévisuelle du personnage incarnée par Jon Bernthal. Là où cela devient intéressant, c'est que la cover porte le nom de "Marvel Television variant cover". Un nom qui parle de lui-même et qui nous permet de voir, pour la première fois, le tout nouveau logo qui sera porté par Jon Bernthal lorsqu'il ira foutre des beignes en Punisher.

Voici la cover (et donc, le nouveau logo) :

Pour rappel, Panini Comics édite actuellement Punisher par Garth Ennis au format Omnibus (un prix élevé mais énormément de pages donc). Si vous ne l'avez pas, nous ne pouvons que vous le conseiller. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

