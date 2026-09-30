Panini Comics annonce de nouveaux kiosques Marvel avec Marvel First

Proposé tous les mois en librairie et en kiosque !

Panini Comics a débuté ses annonces pour le début d'année 2027 et autant dire que l'éditeur a commencé fort avec "Marvel First : la première façon de lire des comics" qui n'est ni plus ni moins qu'un nouveau kiosque Marvel.

Actuellement, il y a deux softcovers réguliers. Le premier couvre l'univers des X-Men tandis que le second, Marvel World, a été lancé en novembre 2025 afin d'accompagner, notamment, la sortie de l'event annuel Marvel One World Under Doom. Aujourd'hui, nous apprenons que le titre X-Men continuera sur sa lancée mais que Marvel World laissera donc sa place à deux mensuels thématiques de 96 pages à moins de 10€ : Spider-Man et Avengers. Notez qu'une autre revue est également annoncée en 2027. Il s'agira d'un mensuel Doom de 72 pages qui sera vendu à moins de 9€.

Le sommaire :

SPIDER-MAN aura bien entendu Amazing Spider-Man (par Joe Kelly, Pepe Larraz & Ed McGuinness avec d'ailleurs le numéro #1000 pour commencer !) mais aussi Spectacular Spider-Man (par Dan Slott & Marcus To) et des mini-séries comme Spider-Man : Long Way Home (de Jonathan Hickman & Adam Kubert) !

aura bien entendu Amazing Spider-Man (par Joe Kelly, Pepe Larraz & Ed McGuinness avec d'ailleurs le numéro #1000 pour commencer !) mais aussi Spectacular Spider-Man (par Dan Slott & Marcus To) et des mini-séries comme Spider-Man : Long Way Home (de Jonathan Hickman & Adam Kubert) ! AVENGERS accueillera la saga événement Armageddon, puis la série Avengers de Chip Zdarsky & Marco Checchetto. On retrouvera à ses côtés Iron Man (Joshua Williamson & Carmen Carnero) et Mortal Thor (Al Ewing & Pasqual Ferry). Le sommaire sera initialement complété par Civil War Unmasked (Christos Gage & Edgar Salazar) qui nous dévoilera des épisodes secrets de la saga culte qui fête ses 20 ans !

accueillera la saga événement Armageddon, puis la série Avengers de Chip Zdarsky & Marco Checchetto. On retrouvera à ses côtés Iron Man (Joshua Williamson & Carmen Carnero) et Mortal Thor (Al Ewing & Pasqual Ferry). Le sommaire sera initialement complété par Civil War Unmasked (Christos Gage & Edgar Salazar) qui nous dévoilera des épisodes secrets de la saga culte qui fête ses 20 ans ! DOOM sera le rendez-vous de toutes les histoires de Fatalis ! On y lira la maxi-série Doomquest de Ryan North & Francesco Mobili, la série de one-shots Challenges of Doom par Al Ewing ou encore la mini-série Black Panther/Namor : Doomed qui s'inscrit dans la saga Armageddon !

Pour résumer, exit Marvel World et bienvenue à Spider-Man, Avengers et Doom.