Urban Comics annonce Superboy Prime par Joshua Williamson et Dan Mora pour le mois de février

Ou plus simplement encore... la suite de la série Superman

Nouvelle annonce de la part d'Urban Comics. Cette fois, c'est du côté de la Superfamily que cela se passe avec l'arrivée de Superboy Prime. Ecrit par Joshua Williamson et dessiné par Dan Mora, il contiendra en réalité les numéros US Superman #36 à #40.

Voici le synopsis :

Originaire du monde réel, où les super-héros ne sont que des personnages de comics, Superboy-Prime est LE fan ultime de DC Comics. Quand il est propulsé dans l'Univers DC, ses choix le conduisent à être considéré comme un des ennemis les plus dangereux de la Ligue de Justice... Mais Prime cherche depuis à se racheter à tout prix. Aussi, quand Superman disparaît, il y voit l'occasion parfaite de prouver au monde entier qu'il peut être lui aussi être un héros. Mais le chemin est semé d'embûches, et Prime doit jongler entre les hordes de super-vilains, une Ligue de Justice qui surveille le moindre de ses faits et gestes, et surtout, le plus grand défi de sa vie : trouver un boulot et un appartement !

Superboy-Prime sortira le 5 février 2027 pour 17€.