Morgen signe un contrat avec Ram V pour une première série d'albums

15/01/2026
Une suite logique pour Morgen

Jusque-là, le nouvel éditeur Morgen n'avait annoncé que deux titres : Train de nuit dans la Voie lactée (dont la review est disponible ici) et Terre ou Lune. Autrement dit, deux titres français. Aujourd'hui, nous apprenons que la maison d'édition lancée par l'ancien directeur de collection de l'éditeur Hi Comics, Sullivan Rouaud, venait de signer un contrat avec Ram V, Evan Cagle et Anand RK. Il concerne l'édition d'une série d'albums à volumes multiples qui sera publiée sur trois ans. Le projet, qui n'a pas encore de nom, sera édité par Image Comics aux Etats-Unis.

Voici ce qu'a déclaré Sullivan Rouaud sur le sujet :

Après avoir eu l'opportunité et l'honneur de présenter son travail au marché français en 2020 avec These Savage Shores, puis de l'accompagner sur Blue In Green et Dawnrunner, poursuivre notre collaboration avec Ram V nous semble une suite logique chez Morgen.

Affaire à suivre !

