[Review VF] Train de nuit dans la voie lactée

Edité par Morgen

La review du jour est un titre proposé par Morgen. Il s'agit de Train de nuit dans la voie lactée réalisé par Adrien Demont d'après une nouvelle de Kenji Miyazawa. Il sortira le 14 janvier pour 22.90€ (jusqu'au 8 avril 2026) puis au prix de 27.90€.

Le soir de la Fête de la Voie Lactée, en butte aux moqueries de ses camarades d’école, Giovanni part s'isoler sur une colline et s'assoupit. A son réveil, un train à vapeur en provenance du Cosmos se pose à ses côtés... Curieux, il embarque sans se douter qu'il va visiter les confins de la galaxie, en compagnie de son ami Campannella...

Avant d'entrer dans le vif du sujet à savoir la critique à proprement parler, il serait de bon ton de dire quelques mots sur l'éditeur. Pour rappel, Morgen est une nouvelle maison d'édition lancée par Sullivan Rouaud, l'ancien directeur de collection de HiComics et Mangetsu. Dans cette nouvelle aventure, il est accompagné de Thomas Ragon (ancien éditeur chez Dargaud) mais aussi de deux noms que l'on avait déjà vu du côté d'Urban Comics par le passé : Arthur Huinard et Victorine Gay. Les premiers titres annoncés sont Train de nuit dans la voie lactée et Terre ou Lune. Pour les intéressés, vous trouverez plus d'informations ici.

Pourquoi en parler sur MDCU ? A l'origine (il y a quelques semaines), l'idée était surtout de soutenir ce nouvel éditeur malgré le fait que les titres proposés ne soient pas des comics. Aujourd'hui, je pense surtout qu'il serait peut-être temps de "sauter le pas". Ainsi, 2026 sera l'année de l'ouverture. Bien sûr, il n'y aura jamais 33% franco-belge, 33% manga et 33% comics. MDCU restera centré sur les comics mais avec cette petite porte ouverte qui nous permettra, au besoin, de parler de choses qui nous tiennent à coeur et/ou que nous jugeons important. Dans les faits, nous l'avons déjà fait en de très rares occasions comme lorsque nous avons abordé Laurel et Hardy ou encore Astérix en Lusitanie. Ici, nous allons donc plus parler d'officialisation. Ceci étant dit, passons dans le vif du sujet.

Galaxy Express, Galaxy Express, à destination des étoiles, départ minuit, les voyageurs sont priés de monter à bord !

Train de nuit dans la voie lactée est une oeuvre atypique à plus d'un titre. A l'instar du Petit Prince ou, moins coloré, La Divine Comédie, le récit est avant tout une invitation au voyage. Si nous suivons Giovanni et Campannella, ce n'est pas pour leurs aventures (à ce sujet, "non-aventures" serait d'ailleurs plus juste). Ici, le but est de prendre un ticket de train et de s'asseoir à leur côté. Propos énigmatiques, allégorie des étoiles, le récit prend un tout autre sens au fur et à mesure de la lecture et de la compréhension du sujet. Ainsi, l'ambiance onirique et la magie qui rendent la nouvelle de Kenji Miyazawa relativement accessible finissent par se diluer, grignotés par les thèmes plus sombres tels que la mort, le deuil, l'au-delà et qui donnent au récit son ton si unique. De plus, les échanges sont rapides, les répliques concises, les questions presque annodines. C'est donc naturellement, presque sans s'en rendre compte, que nous rejoignons les personnages dans leur voyage onirique qui oscille entre la vie et la mort.

Un album contemplatif pour tous les publics. Il faut juste prendre un ticket.

Des gens éloignés de nous pourront-ils croire à un tel rivage ? Ou bien ne verront-ils là que le vent, l'eau et le vide du ciel...



Pour ce qui est de la partie graphique, les adjectifs me manquent. Incroyable, unique, sublime... Les planches sont réalisées à la craie brute sur des planches originales illustrées en négatif. Le résultat final est tout bonnement dingue et contribue énormément à l'atmosphère si singulière du récit de Kenji Miyazawa. C'est simple, il est difficile de ne pas s'attarder sur chacune des planches. Petits ou grands, il y a de quoi être subjugué par les paysages. A dévorer des yeux sans modération.

