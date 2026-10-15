Récap du Midnight Universe de Marvel

On fait le point

Le Midnight Universe est un ensemble de titres à la dimension horrifique proposé par Marvel depuis octobre 2026. Pour certains, il s'agit d'une des réponses de l'éditeur à l'explosion de l'univers Absolute de DC Comics.

L'annonce

Tout a commencé le 7 mai 2026 lorsque Marvel Comics a, de manière assez énigmatique, avancé le nom "Midnight" que l'éditeur présente comme étant "un nouvel univers terrifiant". Quatre jours plus tard, Marvel parle pour la première fois d'un Midnight Universe.

Continuité / Accessibilité

Puisqu'il s'agit d'un univers parallèle, les séries estampillées "Midnight Universe" peuvent être lus indépendamment des titres provenant de l'univers Marvel dit "classique". Il y aura sans doute des références qui ne seront pas assimilées mais pour ce qui est de la compréhension globale, il n'y aura pas de problème. A noter également qu'il n'y a rien qui a été réalisé en amont afin d'introduire le Midnight Universe "scénaristiquement parlant". Vous pouvez donc tout simplement commencer par le numéro 1 de la série qui vous fait envie. Enfin, pour le moment, les différentes séries n'ont pas lien les unes avec les autres. Vous pouvez donc vous laisser tenter par l'une des séries sans vous sentir obligés de lire les autres.

Le contenu

Le Midnight Universe a débuté avec le one-shot Midnight Universe Black & White Ashcan Edition soit le 25 juillet 2026. Il a été réalisé par les trois équipes d'auteurs en charge des futures trois premières séries soit Phillipe Kennedy Johnson et ScieTronc (que l'on retrouvera sur Midnight Spider-Man), Benjamin Percy et Kev Walker (que l'on retrouvera sur Midnight Fantastic Four) et Jonathan Hickman et Matteo Della Fonte (que l'on retrouvera sur Midnight X-Men). Pour ce qui du premier numéro de chacune des trois séries, Marvel a pris l'initiative de les proposer à la vente le même jour afin d'en faire un évènement. Toujours pour renforcer cette idée d'évènement, aucune autre nouveauté n'avait été proposée par Marvel ce jour-là.

En France

Aucune annonce n'a été faite par Panini Comics pour le moment.

Liste des séries régulières

Midnight Spider-Man

Ecrit par Phillip Kennedy Johnson et dessiné par ScieTronc

Débuté le 7 octobre 2026

Nombre de numéros : 1

Type de série : Régulière

Statut : En cours

Dans sa quête de la vie éternelle, l'impitoyable société Oscorp transforme le jeune Peter Parker en un hideux hybride mi-homme mi-araignée. Lorsque Oscorp commence à exploiter les secrets découlant de sa mutation pour créer d'autres hybrides homme-animal, Peter accepte sa nouvelle forme grotesque pour les arrêter.

Midnight Fantastic Four

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Kev Walker

Débuté le 7 octobre 2026

Nombre de numéros : 1

Type de série : Régulière

Statut : En cours

PREMIERS PAS DANS LES TÉNÈBRES ! Un scientifique obsédé plonge au cœur de secrets universels qui, pour le bien de l’humanité, auraient dû rester enfouis. Ce faisant, lui et trois autres individus se retrouvent transformés de manière étrange et terrifiante. Quels secrets effroyables se cachent dans ces nouvelles dimensions qu’ils ont mises au jour ? L’humanité pourra-t-elle survivre à une telle découverte ? Fruit de l’imagination tourmentée de Benjamin Percy (WOLVERINE, PUNISHER) et de Kev Walker (INFERNAL HULK, DOCTOR STRANGE), voici un récit empreint d’une angoisse existentielle, explorant des secrets qu’il aurait mieux valu ne jamais révéler…

Midnight X-Men

Ecrit par Jonathan Hickman et dessiné par Matteo Della Fonte

Débuté le 7 octobre 2026

Nombre de numéros : 1

Type de série : Régulière

Statut : En cours

Un univers inédit et profondément inquiétant voit le jour ici ! L'heure a sonné : c'est l'aube sombre d'une ère nouvelle. Dans les ombres de New York, vampires et empires mutants rôdent. L'épée de Damoclès menace la paix entre ces deux espèces et les factions qui les composent. Une guerre ouverte se prépare, et ceux qui n'ont pas encore été transformés se retrouveront pris entre deux feux. Jonathan Hickman, scénariste de comics à succès, revient chez les X-Men avec une soif de sang, alors que ce nouveau monde de terreur réinvente les héros de l'univers Marvel ! AVERTISSEMENT : CONTENU DESTINÉ À UN PUBLIC AVERTI.