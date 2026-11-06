  1. Accueil
  2. DC Comics
  3. DC Comics
  4. Recap Absolute Universe
DC Comics

Recap Absolute Universe

Par 12
Recap Absolute Universe
On fait le point

MAJ du 06/11 : ajout du nombre de tomes par série pour la France, modification du nombre de numéros pour Absolute Catwoman, ajout de Batman Day 2026 : Batman of Two Worlds

L'univers Absolute est un univers créé en marge de l'univers "classique" de DC Comics. Les deux univers co-existent au sein de l'univers DC depuis le lancement de DC All In soit depuis octobre 2024. Il propose une revisite des plus grands personnages de l'éditeur. Nouvelles Origin Story, nouvelles équipes créatives et surtout nouvel univers, l'univers Absolute propose donc les personnages connus de l'éditeur (Batman, Superman, Wonder Woman...) mais de manière différente (par exemple, Bruce Wayne n'est plus milliardaire). En ce sens, l'initiative ressemble à ce qu'avait proposé Marvel en 2000 avec le lancement de sa lignée Ultimate.

Les séries peuvent être limitées (aussi appelées "série courte", avec une fin programmée) ou régulières (aussi appelée ongoing, sans fin programmée).

L'annonce

L'apparition d'un nouvel univers et le nom de Scott Snyder étaient au centre de pas mal de rumeurs dès 2023. Peu de temps après, plusieurs fuites mentionnent un Absolute Universe qui ferait partie d'un programme plus grand qui porterait le nom de DC All In. Les fuites se multipliant, DC Comics a plus ou moins annoncé la chose en confirmant le lancement des séries Absolute Batman, Superman et Wonder Woman ainsi que leur équipe créative avant d'officialiser l'ensemble du projet Absolute lors de la San Diego Comic Con de 2024 tout en y ajoutant la série Absolute Green Lantern. 

Continuité / accessibilité

Les séries Absolute sont nées des conséquences du récit Absolute Power, le crossover de Mark Waid destiné à mettre fin à l'ère Dawn of DC de l'éditeur américain. D'un point de vue purement technique, les séries Absolute font donc partie de l'ère suivante de l'éditeur autrement dit DC All In. D'un point de vue plus scénaristique, les séries sont encore "à part". Et c'est d'ailleurs ce statut si particulier qui fait que les titres Absolute sont parfaitement accessibles pour les lecteurs débutants. 

Le contenu

La lignée Absolute a commencé avec Absolute Batman #1 de Scott Snyder et Nick Dragotta et sorti le 9 octobre 2024. Il a été rejoint chez les bouquinistes par Absolute Wonder Woman #1 de Kelly Thompson et Hayden Sherman deux semaines plus tard puis par Absolute Superman #1 le 6 novembre de la même année.

A ce jour, l'univers Absolute se compose de huit séries dont trois limitées. Sept sont encore en cours aujourd'hui.

En France

La lignée Absolute a débuté en France le 30 mai 2025. Urban Comics a alors proposé le premier tome d'Absolute Batman, Absolute Wonder Woman et Absolute Superman.

A ce jour, aucune série n'a été mise de côté par l'éditeur qui a souligné plus d'une fois les excellentes ventes des DC Absolute.

Liste des séries

Absolute Batman

Ecrit par Scott Snyder et dessiné par Nick Dragotta

Débuté le 9 octobre 2024
Nombre de numéros : 23
Type de série : Régulière
Statut : En cours
En France : 3 tomes

Bruce Wayne ne part de rien. Il n'est pas le descendant d'un riche empire de Gotham City, il est le fils d'un professeur d'école publique qui, enfant, a vécu l'horreur inimaginable d'une fusillade, changeant à jamais la trajectoire de sa vie. Sans ressources illimitées pour le financer, sans manoir ni majordome pour s'occuper de lui, Bruce est devenu un Batman d'un genre tout à fait différent, à la fois cérébral et ultra musclé, vivant dans les quartiers les plus difficiles et les plus défavorisés de Gotham, loin de la haute société. Et alors que le gang de Black Mask sème la terreur dans la ville, il n’hésitera pas à déchainer un torrent de violence contre ses adversaires pour que le message soit clair : il y a un nouveau Batman en ville.

Absolute Wonder Woman

Ecrit par Kelly Thompson et dessiné par Hayden Sherman

Débuté le 9 octobre 2024
Nombre de numéros : 23
Type de série : Régulière
Statut : En cours
En France : 2 tomes

Depuis des millénaires, les Amazones ont protégé l’humanité dans l’ombre au fil de son développement, empêchant les incursions de monstres venus d’ailleurs. Mais quand les dieux leur tournent le dos, la Princesse des Amazones, Diana, est exilée aux Enfers et le nom même des Amazones est rayé de l’histoire… Sans île du Paradis, sans la sororité qui l’a forgée en tant qu’héroïne, et sans même son rôle d’émissaire de paix... Diana reste Wonder Woman !

Absolute Superman

Ecrit par Jason Aaron et dessiné par Rafa Sandoval

Débuté le 6 novembre 2024
Nombre de numéros : 21
Type de série : Régulière
Statut : En cours
En France : 2 tomes

Que serait devenu Superman s’il avait été élevé sur Krypton ? S’il avait dû fuir sa famille pour échapper au destin tragique de sa civilisation ? S’il n’avait pas reçu le code moral de la famille humaine des Kent ? C’est ce que propose de découvrir ce récit mettant en scène l’histoire épique et tragique du dernier fils de Krypton dans un univers plus sombre et réaliste !

Absolute Flash

Ecrit par Jeff Lemire et dessiné par Nick Robles

Débuté le 19 mars 2025
Nombre de numéros : 17
Type de série : Régulière
Statut : En cours
En France : 2 tomes

Le monde de Wally West a été bouleversé. Témoin d'un accident qui lui a conféré des pouvoirs extraordinaires, le jeune homme doit fuir son monde. Pourchassé par ceux en qui il avait autrefois confiance, il doit désormais vivre dans un monde rempli de dangers dont il ne soupçonnait même pas l'existence - et sans l'aide et les conseils de son ancien mentor, Barry Allen. Ce nouveau Flash deviendra-t-il le héros ou conduira-t-il l'Univers Absolute à sa perte ?

Absolute Martian Manhunter

Ecrit par Deniz Camp et dessiné par Javier Rodriguez

Débuté le 26 mars 2025
Terminé le 24 juin 2026
Nombre de numéros : 12 (série prévue en six numéros puis passée à douze)
Type de série : Limitée
Statut : Terminée
En France : 2 tomes (série terminée)

L'agent du FBI John Jones a un gros problème. Son cerveau a été infecté par une conscience extraterrestre qui se fait appeler « le Martien », et dont la perception de la réalité est totalement incompréhensible pour la psyché humaine. Il doit maintenant jongler avec ses enquêtes au Bureau, son quotidien banal de père de famille, et les incroyables délires psychédéliques qui parasitent ses pensées... tout en tentant de comprendre ce qui ne tourne pas rond chez lui.

preview absolute martian manhunter #1 (cover + images)

Absolute Green Lantern

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Jahnoy Lindsay

Débuté le 2 avril 2025
Nombre de numéros : 17
Type de série : Régulière
Statut : En cours
En France : 2 tomes

Il se passe quelque chose d'étrange dans la ville d'Evergreen. Quand un monolithe extraterrestre s'abat sur la ville, elle est désormais coupée du monde extérieur par un dôme fait d'énergie verte. À l'intérieur, les habitants sont à la merci d'une créature faisant abattre son jugement sur quiconque se présente à lui. Au milieu du chaos, Jo Mullein, John Stewart et Hal Jordan se réunissent pour survivre, mais l'un d'entre eux pourrait s'avérer être encore plus dangereux que la créature...

Absolute Green Arrow

Ecrit par Pornsak Pichetshote et dessiné par Rafael Albuquerque

Débuté le 20 mai 2026
Nombre de numéros : 12 (série prévue en six numéros puis passée à douze)
Type de série : Limitée
Statut : En cours

Sans les flèches spéciales... Sans l'argent... Sans la pitié, ce qu'il reste est l'Absolute Chasseur !

Un tueur en série massacre les millionnaires corrompus et le seul indice de son identité sont les flèches vertes plantées sur les victimes. La Spécialiste de la protection des cadres Dinah Lance, aussi connue comme Absolute Black Canary, est chargée de découvrir l'identité du meurtrier alors qu'elle enquête sur une liste de suspects des archers les plus dangereux de l'univers DC. Chacun est connecté de façon unique au récemment assassiné Oliver Queen.

 

Absolute Catwoman

Ecrit par Scott Snyder et dessiné par Che Grayson

Débuté le 10 juin 2026
Nombre de numéros : 12 (série prévue en six numéros puis passée à douze)
Type de série : Limitée
Statut : En cours

Avec toute sa richesse… tout son équipement… toutes ses compétences, elle est la prédatrice suprême ! Selina Kyle s'est forgée une vie confortable. Grâce à son ingéniosité et à son talent, elle est devenue la plus grande voleuse que le monde ait jamais connue. Avec un équipement et des armes de haute technologie, aucun endroit n'est trop sûr pour Catwoman. Mais lorsque quelqu'un de son passé frappe à sa porte, la vie de Selina s'effondre et elle devra percer un mystère qui la mènera aux quatre coins du globe !

Free Comic Book Day 2025 : DC All In / Absolute Universe Special Edition

Ecrit par Dan Slott et Jeff Lemire et dessiné par Rafael Albuquerque, Giuseppe Camuncoli et Stefano Nesi
Sorti le 3 mai 2025

Tout d'abord, l'univers DC principal propulse Superman au cœur de l'action avec les débuts éclatants du scénariste vedette Dan Slott, accompagné de l'illustrateur de renom Rafael Albuquerque ! Dans ce numéro zéro spécial, prélude à la future série Superman Unlimited, vous découvrirez les prémices de la plus grande aventure de Superman de l'année, ainsi qu'une nouvelle menace inquiétante venue du ciel, prête à bouleverser le destin des Kryptoniens sur Terre tel que nous le connaissons ! Ensuite, alors que l'univers « Absolute » prend de l'ampleur, des forces obscures commencent à se rassembler dans l'ombre... des forces qui attendent depuis très longtemps le moment propice pour influencer le cours des événements et s'emparer du pouvoir. Pendant ce temps, une silhouette mystérieuse observe la scène : qui est ce nouveau personnage puissant, et que veut-il à Superman, Batman, Wonder Woman et aux autres héros en pleine ascension ?

Absolute Evil

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Giuseppe Camuncoli et Stefano Nesi
Sorti le 1er octobre 2025

C'EST LE PREMIER ANNIVERSAIRE DE L'UNIVERS ABSOLUTE – ET SES VILAINS SE TIENNENT UNIS ! Sans héros… sans protection… sans retenue… il n'y a que le MAL ABSOLU. L'émergence de super-héros a attiré l'attention du monde… et certainement celle des personnes qui le dirigent. Ra's al Ghul, Veronica Cale, Elenore Thawne, Hector Hammond et le mystérieux Joker ont travaillé à des objectifs divergents jusqu'à présent, mais cette menace croissante exige de nouvelles façons de penser… et de nouveaux partenariats. Une trahison insidieuse au sein de leurs rangs est imminente, et s'ils n'agissent pas, ils perdront le contrôle d'une planète conçue pour être leur terrain de jeu ! Les superstars Al Ewing et Giuseppe Camuncoli unissent leurs forces pour lancer la prochaine ère des histoires de l'Univers Absolute… avec plusieurs révélations de personnages choquantes et un grand rebondissement à ne pas manquer !

Absolute Batman: Ark M Special

Ecrit par Scott Snyder et Frank Tieri et dessiné par Joshua Hixson
Sorti le 7 janvier 2026

Plongez au cœur d'Ark-M ! Les origines de l'énigmatique Ark-M sont explorées ! Quels terribles secrets recèlent ses murs, et qui est chargé de les protéger de toute découverte ?

Absolute Cassandra Cain: The Shadow's hand

Ecrit par Che Grayson et dessiné par Matias Bergara
Sorti le 9 septembre 2026

Il y a des années, le Joker s'entraînait auprès de la Ligue des Assassins. Une fois son savoir acquis, il massacra tous ses membres. De ce chaos naquirent Lady Shiva et sa fille, Cassandra Cain. Absolute Cassandra Cain : La Main de l'Ombre #1 révèle les origines de la plus redoutable assassin de l'Univers Absolute et comment son histoire est intimement liée à celle de la plus grande voleuse du monde : Selina Kyle !

Batman Day 2026: Batman of Two Worlds #1

Ecrit Matt Fraction et Scott Snyder et dessiné par Javier Fernandez et Nick Derington
Sorti le 19 septembre 2026

Le « Dark Knight » de Matt Fraction rencontre l’« Absolute Batman » de Scott Snyder dans ce numéro unique (one-shot) à l’occasion du Batman Day 2026.

Adrien L.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

  • shadowmoon 24/07/2026 07:07
    Vous vous êtes trompés de résumé pour Absolute Catwoman.
    Répondre
  • Adrien L. (réponse à shadowmoon) 24/07/2026 10:07
    Tout à fait, merci, c'est corrigé !
    Répondre
  • Kang 10/08/2026 16:08
    Les séries absolute sont juste incroyables surtout les absolute batman ,superman et wonder woman . Savez-vous si il y a aura une suite à flash chronicles et j’sais chronicles je l’ai attend avec impatience mais je risque de les VO vu que c super long .
    Répondre
  • Jeff (réponse à Kang) 10/08/2026 18:08
    Plus de nouvelle depuis deux ans et demi. Pour moi, c'est mort.
    Répondre
  • Kang (réponse à Jeff) 10/08/2026 20:08
    C vraiment dommage qu’ils ne veulent pas éditer la suite J.espère qu’ils changeront d’avis.
    Répondre
  • mmat1986 (réponse à Kang) 11/08/2026 02:08
    les séries chronicles ne se vendent pas super bien, en dehors de batman, superman est déjà un peu plus compliqué à vendre, JSA encore plus alors que c'est du très bon (et repoussé d'un an a cause de la crise du papier et detroit d'ormuz alors qu'un tome devait sortir cet avril) et Flash était celle qui se vendait le moins bien(alors qu'on a du wally west (second flash) qui était pourtant réclamé!).... la faute, au très mauvais film sortit ausssi, raison pour laquelle je n'ai aucune pitié envers les étrons tel que Superman et Supergirl car ce genre de navets à plusieurs centaine de millions font disparaitre les comics, pour Flash désormais nous devont nous contenter de l'unique serie Absolute et on risque bien de ne rien obtenir d'autre avant un sacré moment, le Flop de Supergirl a toute les chance de ne rien garantir en therme de futur titres que ceux sortie pour accompagner le film ...... on croise les doigts pour que la série "Lanterns" ne cause aucun dommage sur les publication Green Lantern on remarque que la soit disant "supermania" de 2025 n'a jamais eu lieu et que les titre "Superman" ne se sont pas multiplier chez Urban au contraire en dehors de la gamme Absolute on remarque qu'urban met le paquet sur les cross over (DC/Marvel), les anciens titres (paperback et dc treasury) et élargit l'offre indés (bien que sur l'energonverse tout ne se vendent pas hyper bien genre G.I. JOE est assez boudé du public alors que c'est un très bon titre)
    Répondre
  • Kang (réponse à mmat1986) 11/08/2026 21:08
    Dommage que les films soit nuls et que les gens ne puissent pas continuer avec les comics. Les comics DC sont pourtant bien meilleurs que les films et dommage qu’ils ne soient pas mis en avant plus que ça. Et après l’éditeur qui s’occupe de la licence ne fait aucun effort pour les lecteurs puisqu’ils ne vont pas jusqu’au bout pour éditer certaines séries comme flash ,jsa et autres.
    Répondre
  • Kang 11/08/2026 21:08
    C pour ça que je dois prendre la VO plutôt que de prendre la VF pour DC. Car le catalogue est limité et que certaines séries ne sortiront jamais. Je les soutiens quand même pour tout ce qui est Batman ,superman,les GL,mais pour le reste je prends la VO.
    Répondre
  • mmat1986 (réponse à Kang) 11/08/2026 23:08
    ah ça je suis d'accord les comics devraient toujours primer sur les films malheureusement la culture comics en europe n'est pas quelque chose d'implanter depuis aussi longtemps qu'on ne le pense, pendant de très nombreuse années se procurer des comics traduit n'était pas du tout quelque chose de facile ou ne serait-ce que bien vu (oui le bon vieux coup du passé et des mentalités tout ça tout ça...) pour ce qui est de l'éditeur, c'est assez compliqué et vu le nombre de tentative de publier de DC de façon assez longue et disont même de façon pérenne est plutôt une chose a saluer pour Urban, malheureusement le milieu est en grosse difficulteées et minorité depuis pas mal de temps sans parler des influences tel que la géopolitique, les résultats ciné, la concurrence du manga etc par exemple (et pour certain petites maisons d'éditions je dirais la situation de la distribution,c'est à la situation Makassar qui entraine le risque de dispartion de plein de petits éditeurs que je fais allusion....)
    Répondre
  • DCsoldier (réponse à Kang) 12/08/2026 11:08
    C'est normal qu'ils ne vont pas jusqu'au bout si personne n'achète, ils ne son pas là pour faire la charité. C'est la faute du public pas de l'éditeur. Néanmoins Urban a couvert facilement prêt de 80% du catalogue DC de 1986 à aujourd'hui, on est pas à plaindre et toutes les principales séries on les a. Après c'est sûr que si on veut lire du Booster Gold par exemple vaut mieux se rabattre sur la VO.
    Répondre
  • Kang (réponse à mmat1986) 12/08/2026 11:08
    Dommage pour les petits éditeurs de comics j’espère qu’ils vont se remettre de la situation et continuer. Il faut les soutenir en achetant leur comics. Je comprends que le marché ne soit pas populaire mais après je pense que les lecteurs et l’éditeur doivent faire de leur mieux pour soutenir le marché. Je préfère avoir une série jusqu’au bout mais pour cela il faut des ventes alors il faut les soutenir mais aussi il faut que l’éditeur propose plusieurs titres.
    Répondre
  • Kang (réponse à DCsoldier) 12/08/2026 11:08
    Tu as raison il édite déjà pas mal. Après il faut pas mettre la faute sur les lecteurs puisqu’ils ont droits de lire se qu’ils veulent selon leurs goûts. Le catalogue DC est intéressant en VF malgré le fait que certaines séries ne soient pas disponibles comme Flash ,aquaman, Jsa. Je soutiens la VF pour les titres qui sont dispo comme Batman ,superman ,justice league, Green lanterns et wonder woman . Mais après je prends la VO pour les titres qu’ils sont plus dispo ou qu’ils ne sont pas édités en VF.
    Répondre

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

Commencer les Comics

Commencer les comics : Flash

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0