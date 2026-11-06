Recap Absolute Universe

On fait le point

MAJ du 06/11 : ajout du nombre de tomes par série pour la France, modification du nombre de numéros pour Absolute Catwoman, ajout de Batman Day 2026 : Batman of Two Worlds

L'univers Absolute est un univers créé en marge de l'univers "classique" de DC Comics. Les deux univers co-existent au sein de l'univers DC depuis le lancement de DC All In soit depuis octobre 2024. Il propose une revisite des plus grands personnages de l'éditeur. Nouvelles Origin Story, nouvelles équipes créatives et surtout nouvel univers, l'univers Absolute propose donc les personnages connus de l'éditeur (Batman, Superman, Wonder Woman...) mais de manière différente (par exemple, Bruce Wayne n'est plus milliardaire). En ce sens, l'initiative ressemble à ce qu'avait proposé Marvel en 2000 avec le lancement de sa lignée Ultimate.

Les séries peuvent être limitées (aussi appelées "série courte", avec une fin programmée) ou régulières (aussi appelée ongoing, sans fin programmée).

L'annonce

L'apparition d'un nouvel univers et le nom de Scott Snyder étaient au centre de pas mal de rumeurs dès 2023. Peu de temps après, plusieurs fuites mentionnent un Absolute Universe qui ferait partie d'un programme plus grand qui porterait le nom de DC All In. Les fuites se multipliant, DC Comics a plus ou moins annoncé la chose en confirmant le lancement des séries Absolute Batman, Superman et Wonder Woman ainsi que leur équipe créative avant d'officialiser l'ensemble du projet Absolute lors de la San Diego Comic Con de 2024 tout en y ajoutant la série Absolute Green Lantern.

Continuité / accessibilité

Les séries Absolute sont nées des conséquences du récit Absolute Power, le crossover de Mark Waid destiné à mettre fin à l'ère Dawn of DC de l'éditeur américain. D'un point de vue purement technique, les séries Absolute font donc partie de l'ère suivante de l'éditeur autrement dit DC All In. D'un point de vue plus scénaristique, les séries sont encore "à part". Et c'est d'ailleurs ce statut si particulier qui fait que les titres Absolute sont parfaitement accessibles pour les lecteurs débutants.

Le contenu

La lignée Absolute a commencé avec Absolute Batman #1 de Scott Snyder et Nick Dragotta et sorti le 9 octobre 2024. Il a été rejoint chez les bouquinistes par Absolute Wonder Woman #1 de Kelly Thompson et Hayden Sherman deux semaines plus tard puis par Absolute Superman #1 le 6 novembre de la même année.

A ce jour, l'univers Absolute se compose de huit séries dont trois limitées. Sept sont encore en cours aujourd'hui.

En France

La lignée Absolute a débuté en France le 30 mai 2025. Urban Comics a alors proposé le premier tome d'Absolute Batman, Absolute Wonder Woman et Absolute Superman.

A ce jour, aucune série n'a été mise de côté par l'éditeur qui a souligné plus d'une fois les excellentes ventes des DC Absolute.

Liste des séries

Absolute Batman

Ecrit par Scott Snyder et dessiné par Nick Dragotta

Débuté le 9 octobre 2024

Nombre de numéros : 23

Type de série : Régulière

Statut : En cours

En France : 3 tomes

Bruce Wayne ne part de rien. Il n'est pas le descendant d'un riche empire de Gotham City, il est le fils d'un professeur d'école publique qui, enfant, a vécu l'horreur inimaginable d'une fusillade, changeant à jamais la trajectoire de sa vie. Sans ressources illimitées pour le financer, sans manoir ni majordome pour s'occuper de lui, Bruce est devenu un Batman d'un genre tout à fait différent, à la fois cérébral et ultra musclé, vivant dans les quartiers les plus difficiles et les plus défavorisés de Gotham, loin de la haute société. Et alors que le gang de Black Mask sème la terreur dans la ville, il n’hésitera pas à déchainer un torrent de violence contre ses adversaires pour que le message soit clair : il y a un nouveau Batman en ville.

Absolute Wonder Woman

Ecrit par Kelly Thompson et dessiné par Hayden Sherman

Débuté le 9 octobre 2024

Nombre de numéros : 23

Type de série : Régulière

Statut : En cours

En France : 2 tomes

Depuis des millénaires, les Amazones ont protégé l’humanité dans l’ombre au fil de son développement, empêchant les incursions de monstres venus d’ailleurs. Mais quand les dieux leur tournent le dos, la Princesse des Amazones, Diana, est exilée aux Enfers et le nom même des Amazones est rayé de l’histoire… Sans île du Paradis, sans la sororité qui l’a forgée en tant qu’héroïne, et sans même son rôle d’émissaire de paix... Diana reste Wonder Woman !

Absolute Superman

Ecrit par Jason Aaron et dessiné par Rafa Sandoval

Débuté le 6 novembre 2024

Nombre de numéros : 21

Type de série : Régulière

Statut : En cours

En France : 2 tomes

Que serait devenu Superman s’il avait été élevé sur Krypton ? S’il avait dû fuir sa famille pour échapper au destin tragique de sa civilisation ? S’il n’avait pas reçu le code moral de la famille humaine des Kent ? C’est ce que propose de découvrir ce récit mettant en scène l’histoire épique et tragique du dernier fils de Krypton dans un univers plus sombre et réaliste !

Absolute Flash

Ecrit par Jeff Lemire et dessiné par Nick Robles

Débuté le 19 mars 2025

Nombre de numéros : 17

Type de série : Régulière

Statut : En cours

En France : 2 tomes

Le monde de Wally West a été bouleversé. Témoin d'un accident qui lui a conféré des pouvoirs extraordinaires, le jeune homme doit fuir son monde. Pourchassé par ceux en qui il avait autrefois confiance, il doit désormais vivre dans un monde rempli de dangers dont il ne soupçonnait même pas l'existence - et sans l'aide et les conseils de son ancien mentor, Barry Allen. Ce nouveau Flash deviendra-t-il le héros ou conduira-t-il l'Univers Absolute à sa perte ?

Absolute Martian Manhunter

Ecrit par Deniz Camp et dessiné par Javier Rodriguez

Débuté le 26 mars 2025

Terminé le 24 juin 2026

Nombre de numéros : 12 (série prévue en six numéros puis passée à douze)

Type de série : Limitée

Statut : Terminée

En France : 2 tomes (série terminée)

L'agent du FBI John Jones a un gros problème. Son cerveau a été infecté par une conscience extraterrestre qui se fait appeler « le Martien », et dont la perception de la réalité est totalement incompréhensible pour la psyché humaine. Il doit maintenant jongler avec ses enquêtes au Bureau, son quotidien banal de père de famille, et les incroyables délires psychédéliques qui parasitent ses pensées... tout en tentant de comprendre ce qui ne tourne pas rond chez lui.

preview absolute martian manhunter #1 (cover + images)

Absolute Green Lantern

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Jahnoy Lindsay

Débuté le 2 avril 2025

Nombre de numéros : 17

Type de série : Régulière

Statut : En cours

En France : 2 tomes

Il se passe quelque chose d'étrange dans la ville d'Evergreen. Quand un monolithe extraterrestre s'abat sur la ville, elle est désormais coupée du monde extérieur par un dôme fait d'énergie verte. À l'intérieur, les habitants sont à la merci d'une créature faisant abattre son jugement sur quiconque se présente à lui. Au milieu du chaos, Jo Mullein, John Stewart et Hal Jordan se réunissent pour survivre, mais l'un d'entre eux pourrait s'avérer être encore plus dangereux que la créature...

Absolute Green Arrow

Ecrit par Pornsak Pichetshote et dessiné par Rafael Albuquerque

Débuté le 20 mai 2026

Nombre de numéros : 12 (série prévue en six numéros puis passée à douze)

Type de série : Limitée

Statut : En cours

Sans les flèches spéciales... Sans l'argent... Sans la pitié, ce qu'il reste est l'Absolute Chasseur !

Un tueur en série massacre les millionnaires corrompus et le seul indice de son identité sont les flèches vertes plantées sur les victimes. La Spécialiste de la protection des cadres Dinah Lance, aussi connue comme Absolute Black Canary, est chargée de découvrir l'identité du meurtrier alors qu'elle enquête sur une liste de suspects des archers les plus dangereux de l'univers DC. Chacun est connecté de façon unique au récemment assassiné Oliver Queen.

Absolute Catwoman

Ecrit par Scott Snyder et dessiné par Che Grayson

Débuté le 10 juin 2026

Nombre de numéros : 12 (série prévue en six numéros puis passée à douze)

Type de série : Limitée

Statut : En cours

Avec toute sa richesse… tout son équipement… toutes ses compétences, elle est la prédatrice suprême ! Selina Kyle s'est forgée une vie confortable. Grâce à son ingéniosité et à son talent, elle est devenue la plus grande voleuse que le monde ait jamais connue. Avec un équipement et des armes de haute technologie, aucun endroit n'est trop sûr pour Catwoman. Mais lorsque quelqu'un de son passé frappe à sa porte, la vie de Selina s'effondre et elle devra percer un mystère qui la mènera aux quatre coins du globe !

Free Comic Book Day 2025 : DC All In / Absolute Universe Special Edition

Ecrit par Dan Slott et Jeff Lemire et dessiné par Rafael Albuquerque, Giuseppe Camuncoli et Stefano Nesi

Sorti le 3 mai 2025

Tout d'abord, l'univers DC principal propulse Superman au cœur de l'action avec les débuts éclatants du scénariste vedette Dan Slott, accompagné de l'illustrateur de renom Rafael Albuquerque ! Dans ce numéro zéro spécial, prélude à la future série Superman Unlimited, vous découvrirez les prémices de la plus grande aventure de Superman de l'année, ainsi qu'une nouvelle menace inquiétante venue du ciel, prête à bouleverser le destin des Kryptoniens sur Terre tel que nous le connaissons ! Ensuite, alors que l'univers « Absolute » prend de l'ampleur, des forces obscures commencent à se rassembler dans l'ombre... des forces qui attendent depuis très longtemps le moment propice pour influencer le cours des événements et s'emparer du pouvoir. Pendant ce temps, une silhouette mystérieuse observe la scène : qui est ce nouveau personnage puissant, et que veut-il à Superman, Batman, Wonder Woman et aux autres héros en pleine ascension ?

Absolute Evil

Ecrit par Al Ewing et dessiné par Giuseppe Camuncoli et Stefano Nesi

Sorti le 1er octobre 2025

C'EST LE PREMIER ANNIVERSAIRE DE L'UNIVERS ABSOLUTE – ET SES VILAINS SE TIENNENT UNIS ! Sans héros… sans protection… sans retenue… il n'y a que le MAL ABSOLU. L'émergence de super-héros a attiré l'attention du monde… et certainement celle des personnes qui le dirigent. Ra's al Ghul, Veronica Cale, Elenore Thawne, Hector Hammond et le mystérieux Joker ont travaillé à des objectifs divergents jusqu'à présent, mais cette menace croissante exige de nouvelles façons de penser… et de nouveaux partenariats. Une trahison insidieuse au sein de leurs rangs est imminente, et s'ils n'agissent pas, ils perdront le contrôle d'une planète conçue pour être leur terrain de jeu ! Les superstars Al Ewing et Giuseppe Camuncoli unissent leurs forces pour lancer la prochaine ère des histoires de l'Univers Absolute… avec plusieurs révélations de personnages choquantes et un grand rebondissement à ne pas manquer !

Absolute Batman: Ark M Special

Ecrit par Scott Snyder et Frank Tieri et dessiné par Joshua Hixson

Sorti le 7 janvier 2026

Plongez au cœur d'Ark-M ! Les origines de l'énigmatique Ark-M sont explorées ! Quels terribles secrets recèlent ses murs, et qui est chargé de les protéger de toute découverte ?

Absolute Cassandra Cain: The Shadow's hand

Ecrit par Che Grayson et dessiné par Matias Bergara

Sorti le 9 septembre 2026

Il y a des années, le Joker s'entraînait auprès de la Ligue des Assassins. Une fois son savoir acquis, il massacra tous ses membres. De ce chaos naquirent Lady Shiva et sa fille, Cassandra Cain. Absolute Cassandra Cain : La Main de l'Ombre #1 révèle les origines de la plus redoutable assassin de l'Univers Absolute et comment son histoire est intimement liée à celle de la plus grande voleuse du monde : Selina Kyle !

Batman Day 2026: Batman of Two Worlds #1

Ecrit Matt Fraction et Scott Snyder et dessiné par Javier Fernandez et Nick Derington

Sorti le 19 septembre 2026

Le « Dark Knight » de Matt Fraction rencontre l’« Absolute Batman » de Scott Snyder dans ce numéro unique (one-shot) à l’occasion du Batman Day 2026.