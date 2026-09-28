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Supergirl

Grant Morrison a détesté l'interprétation de Jason Momoa (Lobo) dans Supergirl

Par Adrien L. Source: CBM 28/09/2026 13:31 0
L'une des pires interprétations qu'il ait pu voir !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Supergirl a divisé la critique. Sans être une catastrophe, on ne peut pas vraiment dire qu'il ait convaincu les fans et les critiques. Ce constant peut également s'appliquer à Jason Momoa en Lobo dont le rôle et l'interprétation ont également divisé. Certains ont aimé, d'autres n'ont pas du tout aimé. Et dans cetta catégorie, nous pouvons trouver Grant Morrison visiblement. En effet, le scénariste a expliqué ce qu'il a pensé du film mais également de Lobo. Et autant dire qu'il ne s'agit pas d'un point qui relève le niveau du film selon lui.

Voici ce qu'il a déclaré :

J'ai regardé Supergirl, qui n'était pas catastrophique, mais qui n'était pas grandiose non plus. Toutes les meilleures scènes — et les plus émouvantes — mettaient en scène Millie Alcock, qui a livré une prestation convaincante. En revanche, Jason Momoa, que j'attendais pourtant avec impatience, s'est révélé très décevant dans le rôle de Lobo. C'était même l'une des pires interprétations qu'il m'ait été donné de voir au cinéma ; c'est d'autant plus déconcertant que Momoa n'est pas habituellement aussi mauvais et que le personnage de Lobo semblait taillé pour lui. Allez comprendre. 
L'intrigue s'est ensuite complètement effondrée au deuxième acte : il suffisait à Supergirl d'emmener Krypto sur cette planète au soleil jaune ; les rayons solaires auraient rendu le chien à nouveau invulnérable, lui permettant d'éliminer sans peine n'importe quelle toxine. Ils n'avaient donc pas besoin de s'évertuer à traquer Krem of the Yellow Hills — ce gangster roumain médiocre et sans grand intérêt — pour mettre la main sur l'antidote ! 

Et vous ? Aviez-vous apprécié Momoa dans le rôle de Lobo ? Trouvez-vous Morrison sévère ?

Pour aller plus loin :

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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