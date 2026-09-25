[Sorties Comics] Vendredi 25 septembre

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Les sorties du jour
Absolute Batman Tome 3
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Un troisième tome qui est attendu pour plusieurs raisons : la première "véritable apparition" du Joker version Absolute, les débuts d'Absolute Poison Ivy et l'arrivée du très déroutant Absolute Batman Ark M Special. Autant dire que les fans auront largement de quoi faire avec ce troisième tome.
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Un tome de transition, mais qui continue de faire monter la série en qualité. Chaque numéro devient plus intéressant à suivre, que ce soit dans les thématiques d'actualité du titre ou dans les choix que fait Batman. On développe aussi le Joker qui prend une dimension monstrueuse qui lui sied bien dans cet univers horrifique. Les tics de l’auteur qui fatiguent ne gênent pas plus que ça ici, c’est même amusant de voir l’auteur proposer un run sur Batman si différent de sa période New 52.
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Ce tome est rempli de choses. On a le one-shot Absolute Evil qui mets en place la deuxième année de l'univers Absolute, la première apparation du Joker, l'introduction d'une Poison Ivy très différente de ce que l'on connait, une rencontre avec Wonder Woman et le one-shot Ark-M qui fait quelques révélations. Au final, Snyder est meilleur sur les récits courts et les différents numéros qu'il écrit se lisent bien mieux que le précédent arc avec Bane.
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Pas la partie la plus spectaculaire des aventures du mur de briques qu'est Bruce dans cet univers Absolute. Mais on raconte des histoires efficaces, avec un côté graphique bien dégeu (je dis comme un compliment). Et on développe la nouvelle mythologie Batman d'une excellente manière !
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Ce troisième tome confirme brillamment la puissance de cette réinvention audacieuse orchestrée par Scott Snyder. L'intrigue gagne encore en intensité avec l'introduction viscérale de Poison Ivy et l'ombre toujours plus menaçante du Joker sur Gotham. Visuellement, le graphisme de Nick Dragotta insuffle une énergie brute et une violence débridée qui lorgnent avec brio du côté du shōnen et de l'horreur physique. Le rythme frénétique et les combats dantesques ne laissent aucun répit au lecteur du début à la fin. C'est un indispensable absolu qui consolide ce reboot comme l'un des récits les plus marquants de la décennie.
Absolute Martian Manhunter Tome 2
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Suite et fin d'une série suffisamment bonne et atypique pour que DC Comics augmente le nombre de numéros prévus à l'origine. Le fond est bon et la forme propose une prise de risque maximale. En somme, c'est un deuxième tome qui ne déçoit pas.
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Mon coup de cœur de l'année dernière et de cette année, Absolute Martian Manhunter ! C'est un scénario plutôt simple mais excellement bien pensé et mis en page par des dessins colorés, réfléchis et inventifs, qui vont même jusqu'à casser le quatrième mur et jouer avec le lecteur. FONCEZ, C'EST GÉNIAL !!
Exquisite Corpses (Recueil) tome 3
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Dernier volume pour Exquisite Corpses qui n'aura jamais proposer quelque chose de véritablement original mais qui n'en restait pas moins sympa. Côté avenir, il est par contre radieux pour ceux qui apprécient l'univers avec de nombreuses mini-séries déjà sur les rails du côté de l'oncle Sam. De son côté, Urban Comics proposera également le récit principal en intégrale.
Invasion tome 2 (1989)
Zatanna Bring Down the house
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Zatanna : Bring Down the House est un récit intimiste et hors continuité du label DC Black Label qui plonge une Zatanna vulnérable au cœur de Las Vegas face à une menace magique. Le scénario de Mariko Tamaki s'allie à un travail visuel éblouissant de Javier Rodríguez, caractérisé par un découpage créatif et une colorisation pop art psychédélique. C'est une porte d'entrée idéale et graphiquement somptueuse pour découvrir l'héroïne