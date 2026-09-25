[Sorties Comics] Vendredi 25 septembre

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Les sorties du jour

Absolute Batman Tome 3 (4 notes) - Urban Comics 25/09/2026 -- Urban Comics Fraîchement échappée du terrible complexe de l'Arche M, la Dre Pamela Isley se voit animée d'une haine sans fin et d'un désir ardent de vengeance envers Gotham et ceux qui l'ont enfermée dans le ventre de la bête. Pour tenter de sauver la ville et arrêter cette effroyable créature végétale, Batman devra survivre à un torrent d'horreurs sans fin et ne reculer devant rien... Mais alors que l'ombre du Joker s'étend de plus en plus sur Gotham, le monstre le plus dangereux n'est peut-être pas celui que l'on croit. Contenu vo : Absolute Batman Ark M Special #1 + Absolute Batman #15-18 + Absolute Evil #1 20.5 €

Absolute Martian Manhunter Tome 2 (1 note) - Urban Comics 25/09/2026 -- Urban Comics Après les événements bouleversants liés à la première incursion des Martiens blancs sur Terre, l'Agence, un groupe secret doté d'une autorité gouvernementale illimitée, vient enquêter à Middleton. John, toujours habité par la conscience du Martien, doit parvenir à le dissimuler tout en tâchant de maîtriser ses capacités grandissantes... Mais ces chamboulements ne sont pas sans conséquence, alors qu'il a de plus en plus de mal à se consacrer à son travail, que son mariage s'effrite et que son fils, Tyler, commence à se comporter de façon inquiétante... Contenu vo : Absolute Martian Manhunter #7-12 18.5 €

Exquisite Corpses (Recueil) tome 3 (1 note) - Urban Comics 25/09/2026 -- Urban Comics Alors que le soleil se lève sur la malheureuse ville choisie comme arène cette année, les derniers tueurs encore en lice se rassemblent pour désigner le vainqueur. Mais les habitants d'Oak Valley, poussés à bout et n'ayant plus rien à perdre, ne laisseront plus les autorités mener le jeu selon leurs propres règles... Contenu vo : Exquisite Corpses #9-13 18.5 €

Invasion tome 2 (1989) (Pas de note) - Urban Comics 25/09/2026 -- Urban Comics L'alliance extraterrestre conduite par les Dominators continue de faire des ravages sur Terre. Mais après l'invasion de l'Australie, la résistance s'organise parmi les super-héros sous l'égide de Captain Atom. Face à cette contre-attaque inattendue, les envahisseurs aliens déclenchent une bombe génétique à même de modifier les pouvoirs des métahumains. Contenu vo : Invasion! #2-3 + Superman #27 + The Adventures of Superman #450 + Suicide Squad #23 + The Flash #22 + Checkmate #12 + Manhunter #9 + Wonder Woman #26 + Captain Atom #25 + Justice League International #23 + Animal Man #7 + The New Guardians #7 + Starman #6 + Power of the Atom #8 + Firestorm #81 + Doom Patrol #18 36 €