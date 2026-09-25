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[Sorties Comics] Vendredi 25 septembre

Par CaptainMDCU 25/09/2026 00:00 0
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Les sorties du jour

Absolute Batman Tome 3
25/09/2026 -
(4 notes)
- Urban Comics
Fraîchement échappée du terrible complexe de l'Arche M, la Dre Pamela Isley se voit animée d'une haine sans fin et d'un désir ardent de vengeance envers Gotham et ceux qui l'ont enfermée dans le ventre de la bête. Pour tenter de sauver la ville et arrêter cette effroyable créature végétale, Batman devra survivre à un torrent d'horreurs sans fin et ne reculer devant rien... Mais alors que l'ombre du Joker s'étend de plus en plus sur Gotham, le monstre le plus dangereux n'est peut-être pas celui que l'on croit. Contenu vo : Absolute Batman Ark M Special #1 + Absolute Batman #15-18 + Absolute Evil #1
20.5 €
Absolute Batman Tome 3
  • Jeff
    Un troisième tome qui est attendu pour plusieurs raisons : la première "véritable apparition" du Joker version Absolute, les débuts d'Absolute Poison Ivy et l'arrivée du très déroutant Absolute Batman Ark M Special. Autant dire que les fans auront largement de quoi faire avec ce troisième tome.
  • Uraphire
    Un tome de transition, mais qui continue de faire monter la série en qualité. Chaque numéro devient plus intéressant à suivre, que ce soit dans les thématiques d'actualité du titre ou dans les choix que fait Batman. On développe aussi le Joker qui prend une dimension monstrueuse qui lui sied bien dans cet univers horrifique. Les tics de l’auteur qui fatiguent ne gênent pas plus que ça ici, c’est même amusant de voir l’auteur proposer un run sur Batman si différent de sa période New 52.
  • BartAllen
    Ce tome est rempli de choses. On a le one-shot Absolute Evil qui mets en place la deuxième année de l'univers Absolute, la première apparation du Joker, l'introduction d'une Poison Ivy très différente de ce que l'on connait, une rencontre avec Wonder Woman et le one-shot Ark-M qui fait quelques révélations. Au final, Snyder est meilleur sur les récits courts et les différents numéros qu'il écrit se lisent bien mieux que le précédent arc avec Bane.
  • The_Crusader
    Pas la partie la plus spectaculaire des aventures du mur de briques qu'est Bruce dans cet univers Absolute. Mais on raconte des histoires efficaces, avec un côté graphique bien dégeu (je dis comme un compliment). Et on développe la nouvelle mythologie Batman d'une excellente manière !
  • Utilisateur supprimé
    Ce troisième tome confirme brillamment la puissance de cette réinvention audacieuse orchestrée par Scott Snyder. L'intrigue gagne encore en intensité avec l'introduction viscérale de Poison Ivy et l'ombre toujours plus menaçante du Joker sur Gotham. Visuellement, le graphisme de Nick Dragotta insuffle une énergie brute et une violence débridée qui lorgnent avec brio du côté du shōnen et de l'horreur physique. Le rythme frénétique et les combats dantesques ne laissent aucun répit au lecteur du début à la fin. C'est un indispensable absolu qui consolide ce reboot comme l'un des récits les plus marquants de la décennie.
Absolute Martian Manhunter Tome 2
25/09/2026 -
(1 note)
- Urban Comics
Après les événements bouleversants liés à la première incursion des Martiens blancs sur Terre, l'Agence, un groupe secret doté d'une autorité gouvernementale illimitée, vient enquêter à Middleton. John, toujours habité par la conscience du Martien, doit parvenir à le dissimuler tout en tâchant de maîtriser ses capacités grandissantes... Mais ces chamboulements ne sont pas sans conséquence, alors qu'il a de plus en plus de mal à se consacrer à son travail, que son mariage s'effrite et que son fils, Tyler, commence à se comporter de façon inquiétante... Contenu vo : Absolute Martian Manhunter #7-12
18.5 €
Absolute Martian Manhunter Tome 2
  • Jeff
    Suite et fin d'une série suffisamment bonne et atypique pour que DC Comics augmente le nombre de numéros prévus à l'origine. Le fond est bon et la forme propose une prise de risque maximale. En somme, c'est un deuxième tome qui ne déçoit pas.
  • The_Crusader
    Mon coup de cœur de l'année dernière et de cette année, Absolute Martian Manhunter ! C'est un scénario plutôt simple mais excellement bien pensé et mis en page par des dessins colorés, réfléchis et inventifs, qui vont même jusqu'à casser le quatrième mur et jouer avec le lecteur. FONCEZ, C'EST GÉNIAL !!
Exquisite Corpses (Recueil) tome 3
25/09/2026 -
(1 note)
- Urban Comics
Alors que le soleil se lève sur la malheureuse ville choisie comme arène cette année, les derniers tueurs encore en lice se rassemblent pour désigner le vainqueur. Mais les habitants d'Oak Valley, poussés à bout et n'ayant plus rien à perdre, ne laisseront plus les autorités mener le jeu selon leurs propres règles... Contenu vo : Exquisite Corpses #9-13
18.5 €
Exquisite Corpses (Recueil) tome 3
  • Jeff
    Dernier volume pour Exquisite Corpses qui n'aura jamais proposer quelque chose de véritablement original mais qui n'en restait pas moins sympa. Côté avenir, il est par contre radieux pour ceux qui apprécient l'univers avec de nombreuses mini-séries déjà sur les rails du côté de l'oncle Sam. De son côté, Urban Comics proposera également le récit principal en intégrale.
Invasion tome 2 (1989)
25/09/2026 -
(Pas de note)
- Urban Comics
L'alliance extraterrestre conduite par les Dominators continue de faire des ravages sur Terre. Mais après l'invasion de l'Australie, la résistance s'organise parmi les super-héros sous l'égide de Captain Atom. Face à cette contre-attaque inattendue, les envahisseurs aliens déclenchent une bombe génétique à même de modifier les pouvoirs des métahumains. Contenu vo : Invasion! #2-3 + Superman #27 + The Adventures of Superman #450 + Suicide Squad #23 + The Flash #22 + Checkmate #12 + Manhunter #9 + Wonder Woman #26 + Captain Atom #25 + Justice League International #23 + Animal Man #7 + The New Guardians #7 + Starman #6 + Power of the Atom #8 + Firestorm #81 + Doom Patrol #18
36 €
Invasion tome 2 (1989)
Zatanna Bring Down the house
25/09/2026 -
(Pas de note)
- Urban Comics
Après qu'une erreur fatale l'ait rendue terrifiée par ses propres pouvoirs, Zatanna trouve refuge à Las Vegas, où elle se produit gratuitement dans le casino le plus minable du Strip. Loin de la puissante sorcellerie, elle enchaîne les tours de passe-passe et bon marché... Du moins, jusqu'à ce qu'une mystérieuse inconnue plonge le monde de Zatanna dans le chaos, la forçant à renouer avec le monde de la sorcellerie. Contenu vo : Zatanna: Bring Down the House #1-5
20.5 €
Zatanna Bring Down the house
  • Utilisateur supprimé
    Zatanna : Bring Down the House est un récit intimiste et hors continuité du label DC Black Label qui plonge une Zatanna vulnérable au cœur de Las Vegas face à une menace magique. Le scénario de Mariko Tamaki s'allie à un travail visuel éblouissant de Javier Rodríguez, caractérisé par un découpage créatif et une colorisation pop art psychédélique. C'est une porte d'entrée idéale et graphiquement somptueuse pour découvrir l'héroïne

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

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