[Preview] Amazing Spider-Man #1000

La sortie approche

MAJ 26/09 : On y est, Amazing Spider-Man #1000 sortira mercredi prochain. Un nouvel aperçu du numéro a été diffusé par Marvel. Pour les planches intérieures, pas vraiment de nouveauté, en revanche, au niveau des couvertures, il y a de quoi faire ! Il y a même un spider-cheval ! Vous trouverez tout ça dans la galerie d'images ci-dessous.

Prévu pour la fin du mois, après un report de 2 semaines, le numéro anniversaire Amazing Spider-Man #1000 dévoile quelques-unes de ses planches intérieure. L'histoire principale sera de Joe Kelly et Pepe Larraz, dont voici le synopsis.

AMAZING SPIDER-MAN #1000 sera porté par une histoire épique signée Joe Kelly et Pepe Larraz, qui viendra à la fois couronner leur travail sur le titre jusqu'à présent ET marquer un tournant décisif ouvrant sur la prochaine phase de leur run acclamé ! Spider-Man affronte sa plus grande peur ainsi que son adversaire le plus terrifiant depuis des décennies. Qui est ce Ravage ? Et comment son pouvoir, capable de bouleverser l'Histoire, va-t-il forcer Peter à remettre en question son héritage même ? C'est l'un des combats les plus personnels que Spider-Man ait jamais menés, et il façonnera sa trajectoire pour les 1 000 prochains numéros !

Numéro spécial oblige, cette histoire sera accompagnée de plusieurs autres. En voici la liste :

Now I Can Rest (Maintenant, je peux me reposer), par Dan Slott et Marcos Martin, ramène les lecteurs à la nuit qui a changé la vie de Peter Parker pour toujours, à travers un récit aussi révélateur que déchirant, explorant la mort d'Oncle Ben.

The Gesture (Le Geste), par Brian Michael Bendis et Stuart Immonen, est un team-up de haute volée entre Spider-Man et les Avengers contre certains des plus grands ennemis de Spidey !

Tears of the Spider-Queen (Les Larmes de la Spider-Queen), par Frank Miller et Peach Momoko, oppose Spider-Man aux ninjas mortels de la Main !

Still Standing (Toujours debout), par Noah Hawley et Patrick Gleason, présente un Peter Parker plus âgé, revenant sur sa vie avant d'enfiler le costume pour une dernière aventure.

Requiem for a Goblin (Requiem pour un Bouffon), par J.M. DeMatteis et Humberto Ramos, revient sur les conséquences d'un moment charnière de l'histoire de Spider-Man : la mort de Harry Osborn.

Of Webs and Six-Guns (Des Toiles et des Six-Coups), par Larry Lieber et Giuseppe Camuncoli, entraîne Spidey dans une aventure trépidante aux allures de western !