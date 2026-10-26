[Preview] DC All-in Saga : Darkseid Vs The world #1

Découvrez le plus grand super-vilain de DC comme vous ne l'avez jamais vu !

La preview de DC All-in Saga : Darksed Vs The world #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Scott Snyder et Joshua Williamson et est dessiné par Sanford Greene et Yasmine Putri. La cover principale est de Sanford Greene et les variant covers de Mark Spears, Javi Fernandez et Anthony Marques.

SCOTT SNYDER, JOSHUA WILLIAMSON, SANFORD GREENE ET YASMINE PUTRI RACONTENT L'HISTOIRE INOUBLIABLE DU PASSÉ, DU PRÉSENT ET DE L'AVENIR DE DARKSEID ! Darkseid est… tout juste en train de commencer. L'incarnation ultime de l'« anti-vie » dans l'univers est au cœur de la saga « DC All In » depuis ses débuts… et bien que la bataille contre le « Roi Oméga » ait été remportée par les forces du bien, la guerre contre Darkseid ne fait que commencer ! Les superstars des comics Scott Snyder et Sanford Greene dévoilent le passé occulte de l'être nommé Uxas, sa transformation en Darkseid, ainsi que ses projets pour le destin de toute la création ! Découvrez le plus grand super-vilain de DC comme vous ne l'avez jamais vu, sous la plume et le crayon des plus grands noms du milieu, dans « DC All In Saga : Darkseid vs. the World » !

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO : https\://[www.youtube.com/watch?v=9hEVpZaXLNA](http://www.youtube.com/watch?v=9hEVpZaXLNA)