Le réalisateur Steven Soderbergh est appelé à la rescousse de Matt Reeves pour finir The Batman part II

Matt Reeves ne reviendra pas avant la post-production

Cela fait maintenant une dizaine de jours que le réalisateur Matt Reeves a dû s'absenter pour raisons familiales. Et bien que Warner Bros semble vouloir se montrer accommodant (en tout cas, sans doute un peu plus qu'à l'époque de Zack Snyder), il faut bien aller de l'avant. Ainsi, nous apprenons aujourd'hui que le réalisateur Steven Soderbergh a été appelé à la rescousse. Si certains verront sans doute ici un remplacement déguisé, officiellement, l'idée serait d'avoir Soderbergh afin d'aider Reeves. Autrement dit, Soderbergh ne serait que les mains de ce dernier. Dans le même ordre d'idée, il est prévu que Reeves revienne à l'étape de la post-production. Autrement dit, il n'y aurait aucune possibilité de réécriture du film comme nous avons pu avoir le cas avec Justice League.

Voici ce qu'a déclaré Soderbergh à ce sujet :

J'ai trouvé le travail de Matt Reeves sur The Batman remarquable ; c'était une démarche réfléchie, précise et rigoureusement cohérente. L'objectif ici est de collaborer avec Matt et son équipe afin de réaliser des prises de vues qui s'intégreront parfaitement à ce qui a déjà été tourné, permettant ainsi à Matt de mener son film à terme comme il le souhaite.

Une version bien évidemment confirmée par DC :

Alors que Matt Reeves doit faire face à une situation familiale, Steven Soderbergh - qui admire son travail - a pris contact avec lui. Avec le soutien total de DC Studios, Soderbergh interviendra pour aider le scénariste-réalisateur à boucler les dernières semaines du tournage principal de The Batman Part 2. Matt et Steven travailleront en étroite collaboration avec les acteurs et l'équipe technique pour concrétiser la vision que Matt a du film.

Pour le reste, nous souhaitons une fois encore tout le courage possible à Matt Reeves.