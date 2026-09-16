Scott Snyder nous tease un moment majeur pour Absolute Batman #25

L'art du teasing

S'il y en a bien un qui est passé maître dans l'art du teasing, c'est bien Scott Snyder. Le scénariste américain n'a pas la langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de parler de l'avenir de ses séries avec, en tête, la série Absolute Batman. Il l'a prouvé encore dernièrement encore en nous parlant de ce qui nous attend dans les prochains numéros. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sait comment donner envie. Voici ce qu'il a déclaré :

A propos d'Absolute Batman #25 :

[Il contiendra] 30 pages, et Nick souhaite toutes les réaliser lui-même. On y trouve sans conteste le moment le plus marquant de la série à ce jour. Enfin, deux moments majeurs, pour être honnête, mais surtout une séquence qui, j'en suis certain, vous fera tous en parler.

A propos d'Absolute Batman #26 :

[Il] sera réalisé avec un artiste invité spécial. Je ne sais pas si l'annonce a déjà été faite, mais il s'agit d'un bon ami, quelqu'un que j'apprécie énormément et qui est parfait pour ce numéro. C'est un épisode centré sur Barbara Gordon, un peu à la manière de *Barbara Gordon: Year One*. »

A propos d'Absolute Batman #27 :

[Il] marquera le retour de Nick sur le titre et lancera notre prochain arc narratif, qui sera vraiment crucial. Vous verrez, il y a du très lourd en perspective.

A noter que le scénariste a également déclaré que Beyond Ark M se terminait par une révélation majeure au point d'en faire un numéro incontournable du mois de novembre.