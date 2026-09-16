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Supergirl

Supergirl cartonne sur HBO Max

Par Adrien L. Source: CBM 16/09/2026 15:26 0
Numéro 1 aux USA

Supergirl a été un flop au cinéma. Et comme pour tout bon film qui fait un flop, on le retrouve donc très vite du côté des plateformes de streaming. Dans le cas de Supergirl, il est HBO depuis jeudi dernier. Un rappel qui est enfin accompagné d'une bonne nouvelle : Supergirl marche. En effet, le film de la team Warner Bros / DC Comics semble s'en sortir un peu mieux sur HBO Max puisque le film est en top visionnage dans de nombreux pays. C'est notamment le cas aux Etats-Unis où le film a délogé Practical Magic de la première place.

Bien sûr, la nouvelle est bonne à prendre même si, dans un sens, le film ne fait que suivre le chemin normal pour ce type de film. Le film a un gros budget et fait partie d'un tout. Il y a donc un intérêt à le voir. Et puisque peu de monde s'est déplacé pour le voir au cinéma, le streaming reste le rendez-vous privilégié en 2026.

Bref, c'est une suite logique des événements mais cela reste sans doute bon à prendre pour Warner Bros.

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Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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