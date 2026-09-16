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TMNT

Quatre intégrales Tortues Ninja seront proposés en 2027 par HiComics

Par Jeff Source: Comicsblog 16/09/2026 10:45 2
Pas de panique, ça arrive

Le dernier intégrale Tortues Ninja remonte déjà au 15 avril 2026. Non seulement, cela fait donc cinq mois que nous n'avons pas eu de nouveau tome mais, en plus, l'éditeur n'a pas vraiment communiqué à ce sujet. De là, on pouvait se demander si la suite était bel et bien prévu pour HiComics. Aujourd'hui, nous avons la réponse.

Contacté il y a peu par Comicsblog sur le sujet, nous savons à présent que pas moins de quatre nouveaux tomes seront proposés en 2027. Le premier d'entre eux sera donc le dixième tome qui devrait débarquer au mois de février. Notez que, tout comme nous n'avions pas pu voir le crossover TMNT / Ghostbusters dans le tome 5, nous n'aurons pas TMNT / Ghostbusters II dans ce tome 10 (ndlr : au moins, cette fois, on est prévenu, pas comme pour le tome 5 ou le tome 9. Il sera remplacé par la mini-série TMNT : Black, White & Green qui sera placé aux côtés de TMNT Universe #19 à #20, Through Red Eyes, FCBD Prelude to Dimension X, Dimension X #1 à #5 et TMNT #73 à #75.

 

Concernant les tomes suivants, le Tome 11 proposera TMNT Universe #16-18 et #21-22, TMNT #76-84, entre autres, le tome 12 proposera TMNT Universe #23-25, TMNT #85-89 et Bebop & Rocksteady hit the road #1-5, entre autres et le tome 13 proposera TMNT #90-100 et Shredder in Hell #1-5. Le 11 est prévu pour le mois de mai, le 12 pour le mois d'août et le 13 pour le mois de novembre. Côté prix, on est toujours sur 39,95€ par tome.

Pour ce qui est de la suite, l'éditeur aimerait, dans l'idéal, continuer de proposer quatre tomes par an. Notez également que le run de Tom Waltz aura été intégralement réédité l'an prochain. Autrement dit, en 2028, nous attaquerons la réédition du run de Sophie Campbell.

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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Commentaires

  • patrick de la compta 16/09/2026 11:09
    Toujours rigolo de voir que comicsblog contacte l'éditeur alors que le redac chef est le superviseur éditorial de ces mêmes editions.
    Répondre
  • mmat1986 16/09/2026 18:09
    "Côté prix, on est toujours sur 39,95€ par tome." ne vendez pas trop vite la peau de l'ours avant de l'avoir tué.... je souligne tout de même que la situation géo politique ne cesse de s'envenimer et franchement si on réussit à éviter d'atteindre les 45-50€ le tome durant l'an prochain on aura une satanée foutue chance
    Répondre

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