IDW annonce le retour de Christian Ward sur Event Horizon

L'enfer n'est qu'un mot. La réalité est bien pire.

C'est à travers ses sollicitations que l'éditeur IDW a annoncé l'arrivée d'une nouvelle mini-série dans l'univers Event Horizon. Intitulée Event Horizon: Inferno, elle sera écrite par Christian Ward (Event Horizon: Dark Descent, Two-Face) et Rob Carey (Outsiders, Aliens: Resistance). Event Horizon: Inferno #1 sera prévu pour le mois d'avril.

Voici le synopsis :

Premier numéro de la mini-série ! Un point d'entrée idéal ! C'est la rencontre entre Aliens et l'Enfer de Dante ! Des marines de l'espace affrontent des démons à bord de l'Event Horizon dans cette suite du plus grand comics d'horreur de 2025 ! En 2040, le vaisseau Event Horizon a disparu. Sept ans plus tard, il est revenu possédé par une entité démoniaque. Après avoir massacré son équipage de sauvetage, il a explosé en deux, laissant l'avant du vaisseau désespérément privé de son cœur : un moteur gravitationnel conçu pour les voyages interdimensionnels. Deux cents ans plus tard, un milliardaire amène sa flotte stellaire privée sur les lieux du crash, près de Neptune. Il a entendu parler de l'Event Horizon et est prêt à sacrifier n'importe quel employé pour percer ses secrets ! Christian Ward (Event Horizon : Dark Descent, Double-Face) revient à bord de l'Event Horizon, accompagné du dessinateur de science-fiction de renom Rob Carey (Outsiders, Aliens : Resistance) pour nous raconter une nouvelle histoire inspirée du film culte ! L'enfer n'est qu'un mot. La réalité est bien pire.