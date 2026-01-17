Marvel annonce Miles Morales dans sa tenue classique pour Amazing Spider-Man: Spider-Versity

Miles Morales, Spider-Gwen, Silk, Araña, Spider-Boy et Spider-Girl ont un point commun

C'est à travers ses sollicitations que Marvel Comics a annoncé la chose. Au mois d'avril, vous aurez droit à une toute nouvelle Spider-Man. Intitulée The Amazing Spider-Lan: Spider-Versity, elle sera écrite par Jordan Morris (Predator: Bloodshed) et dessinée par Joe Kelly (Amazing Spider-Man) avec une cover de Pere Perez (Amazing Spider-Man: Torn). La mini-série tiendra en cinq numéros.

Voici le synopsis :

Miles Morales, Spider-Gwen, Silk, Araña, Spider-Boy et Spider-Girl ont un point commun : ils ne sont pas prêts. D'après Norman Osborn, l'ancien Spider-Man. Alors, avec Spider-Woman, ils vont les entraîner à affronter la prochaine menace, à la manière du Bouffon Vert. Car cette menace pourrait bien être le Bouffon Vert lui-même !

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont traités dans notre rubrique "Les numéros #1 de la VO". N'hésitez pas à la consulter :