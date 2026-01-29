Dynamite annonce un crossover ThunderCats X SilverHawks de 15 numéros

Les civilisations s'affrontent dans l'événement crossover du millénaire !

Grosse nouvelle pour Dynamite qui a annoncé un crossover entre ThunderCats et SilverHawks de 15 numéros. Ce dernier débutera au mois d'avril avec le lancement de trois séries limitées : ThunderCats X SilverHawks, Mumm-Ra the Ever-Living et ThunderCats X SilverHawks: ThunderHawks. Chacune de ces nouvelles séries sera composée de cinq numéros (3x5=15, le compte est bon). Le crossover prendra fin le 19 août. Vous trouverez ci-dessous la liste des numéros ainsi que les détails des trois premiers numéros.

ThunderCats X SilverHawks #1, écrit et dessiné par Declan Shalvey

LES CIVILISATIONS S'AFFRONTENT DANS L'ÉVÉNEMENT CROSSOVER DU MILLÉNAIRE ! Lorsque Panthro entreprit sa mission de lancement d'un nouveau satellite au-dessus de la Troisième Terre, il était loin d'imaginer qu'il bouleverserait le destin de deux galaxies entières. Mais dès qu'il monta à bord de la station spatiale mystérieusement désertée et commença à explorer ses rouages, ce destin se mit en branle – et l'heure des comptes a sonné ! Alertés d'une anomalie dans une base longtemps inactive d'un secteur en quarantaine, Copper Kid, Quicksilver et Chromium — le nouveau membre des SilverHawks — désobéissent aux ordres de Stargazer et partent enquêter. Mais à peine arrivés sur la planète interdite, ils se retrouvent face à une redoutable bande d'étranges guerriers félins et doivent lutter pour leur survie ! D'autres ThunderCats se joignent à la bataille, dont plusieurs avec de redoutables pouvoirs qui menacent de submerger les SilverHawks isolés. Mais lorsqu'un second vaisseau apparaît en orbite, Panthro comprend que des renforts sont en route — et même l'Œil de Thundera ne pourra les arrêter !

Sortie le 8 avril 2026 pour 5.99$.

Mumm-Ra the Ever-Living #1, écrit par Declan Shalvey et dessiné par Rapha Lobosco avec une cover de Danny Earls.

LES SECRETS DE MUMM-RA DÉVOILÉS ! Mumm-Ra l'Immortel est une énigme sinistre pour les ThunderCats depuis leur arrivée sur la Troisième Terre. Dans le deuxième chapitre de l'épopée en 15 parties ThunderCats X SilverHawks de Declan Shalvay, l'histoire ancienne et tourmentée du célèbre prêtre démoniaque sera enfin dévoilée ! Tout commence dans une pyramide, mais pas la sinistre forteresse noire qui hante les rêves de Lion-O. Nous sommes sur Terre, au règne des pharaons, et pour un esclave anonyme, une découverte fortuite et un acte de cruauté égoïste ouvriront la voie à la liberté et au pouvoir… mais pour un certain prix !

Sortie le 15 avril pour 4.99$.



ThunderCats X SilverHawks: ThunderHawks #1, écrit par Ed Brisson et dessiné par Vincenzo Federici avec une cover d'Ivan Tao.

DES AILES D'OMBRE — ET DES GRIFFES DE FEU ! Piégée dans un futur lointain, l'équipe des ThunderCats Perdus cherche désespérément un moyen de retourner dans le passé et d'empêcher la guerre qui pourrait sonner le glas de toute la race féline. Mais face aux forces obscures qui se dressent contre eux et qui gagnent en puissance chaque jour, les Thunderans assiégés de la Sixième Terre commencent à flancher sous la pression croissante. Tandis que Neko agit seule pour tenter d'éliminer leurs ennemis, ses coéquipiers préparent un ultime raid afin de s'emparer du Thundrillium nécessaire à leur voyage à travers le temps. Mais derrière leurs énigmatiques assaillants se cache, à leur insu, une menace bien plus redoutable : une force qu'ils n'ont jamais affrontée !

Sortie le 22 avril pour 4.99$.