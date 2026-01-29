Dynamite annonce Giant Sized Savage Tales

Les Savage Tales reviennent en force dans un tout nouveau numéro spécial !

Dans le cadre de ses sollicitations, Dynamite a annoncé un nouveau one-shot pour le mois d'avril. Il s'agit de Giant Sized Savage Tales. L'équipe créative est composée de David Avallone au scénario, Mariano Benitez-Chapo, Pasquale Qualano, Sebastian Piriz au dessin et de Bjorn Barends à la cover. Pour l'occasion, une opération Blind Bags sera mise en place. Le numéro sortira le 29 avril pour 5.99$. Voici le synopsis :

Un printemps sauvage est sur le point d'éclore ! Les Savage Tales reviennent en force dans un tout nouveau numéro spécial grand format pour 2026 ! Débordant d'action et d'intrigue, le numéro 1 des Savage Tales en format géant propose quatre récits palpitants, riches en rebondissements et en brutalité, signés par le maître des mots David Avallone et trois des dessinateurs les plus talentueux du genre ! Mariano Benitez-Chapo entraîne la Fille de Drakulon dans les ténèbres avec Vampirella Noir ! Pasquale Qualano met la Diablesse à l'épreuve dans L'Exil ! Mariano Benitez-Chapo s'associe au Capitaine Gullivar Jones pour Sa Guerre, Chapitre IV ! Et Sebastián Píriz conclut l'histoire avec La Dernière Aventure d'Allan Quatermain ! Ce numéro unique de 40 pages propose cinq couvertures exceptionnelles, dont deux portraits de femmes fatales emblématiques signés BJORN BARENDS et trois compositions cosplay classiques du mannequin @IVYCOSPLAY.