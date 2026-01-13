Dark Horse annonce un nouveau comics Groo : Groo: The Prophecy

Une nouvelle histoire de Groo, mêlant prophétie et catastrophe – comme seul Groo sait le faire !

C'est à travers les sollicitations du mois d'avril que nous venons d'apprendre la chose. Il va y avoir un nouveau comics dans l'univers de Groo. Intitulé Groo: The Prophecy, le premier numéro sera écrit par Sergio Aragonés (qui sera également en charge du dessin et de la cover) et Mark Evanier. Edité par Dark Horse Comics, la mini-série se composera de quatre numéros.

Voici le synopsis :

Groo et Rufferto parcourent de vastes terres et traversent un océan pour échapper à ceux qui craignent Groo et sa fameuse malchance. Nos deux aventuriers affamés semblent pourtant foncer droit dans le mur ! La prêtresse Sybilia est en proie à des visions d'horreurs successives qui s'abattent sur son village – et seul Groo semble venir à la rescousse de ses habitants !

• Par le maître de la BD, Sergio Aragonés, en collaboration avec son fidèle Mark Evanier !

Groo: The Prophecy #1 sortira le 1er avril pour 4.99$.