  1. Accueil
  2. Dark Horse
Dark Horse

Dark Horse annonce un nouveau comics Groo : Groo: The Prophecy

Par Jeff Source: Bc 13/01/2026 11:39 0
Une nouvelle histoire de Groo, mêlant prophétie et catastrophe – comme seul Groo sait le faire !

C'est à travers les sollicitations du mois d'avril que nous venons d'apprendre la chose. Il va y avoir un nouveau comics dans l'univers de Groo. Intitulé Groo: The Prophecy, le premier numéro sera écrit par Sergio Aragonés (qui sera également en charge du dessin et de la cover) et Mark Evanier. Edité par Dark Horse Comics, la mini-série se composera de quatre numéros.

Voici le synopsis :

Groo et Rufferto parcourent de vastes terres et traversent un océan pour échapper à ceux qui craignent Groo et sa fameuse malchance. Nos deux aventuriers affamés semblent pourtant foncer droit dans le mur ! La prêtresse Sybilia est en proie à des visions d'horreurs successives qui s'abattent sur son village – et seul Groo semble venir à la rescousse de ses habitants !

• Une nouvelle histoire de Groo, mêlant prophétie et catastrophe – comme seul Groo sait le faire !

• Par le maître de la BD, Sergio Aragonés, en collaboration avec son fidèle Mark Evanier !

 

Groo: The Prophecy #1 sortira le 1er avril pour 4.99$.

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

Commencer les Comics

Commencer les comics Spider-Man

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0