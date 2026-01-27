Titan annonce deux nouvelles séries et un one-shot

Dead by dealight: The hillbilly, Elric: The sleeping sorceress et Lenore: Muffin else matter

Titan Comics a dévoilé ses sollicitations pour le mois d'avril. En plus de la suite des séries en cours, nous pouvons y trouver deux nouvelles séries limitées ainsi qu'un one-shot. Vous trouverez toutes les informations les concernant ci-dessous.

Dead by daylight: The hillbilly #1, écrit par Derek Fridolfs et dessiné par Dean Kotz et Alison Hu avec Alex Horley pour la cover principale. Il sortira le 8 avril pour 4.99$. La série tiendra en quatre numéros.

Découvrez les origines du tueur emblématique de Dead by Daylight, le Hillbilly ! Un spin-off du jeu vidéo d'horreur acclamé par la critique, Dead by Daylight ! Contient un code de jeu exclusif ! Débloquez un porte-bonheur exclusif grâce à ce code unique !

Un jeune policier découvre le visage du mal absolu.

Lorsque l'agent Darnell Hollis réalise la plus importante saisie de drogue de l'histoire de sa petite ville, le succès attire l'attention de la mairie. Cette réussite fulgurante pourrait changer la vie de Hollis et de sa jeune famille. Mais le jeune recrue est hanté par d'horribles visions de violence et de viscères, des cauchemars éveillés. Dans l'épais brouillard, un homme surnommé Garçon (Boy en VO) teste la résistance de ses chaînes, attendant le jour de sa libération...

Elric: The sleeping sorceress #1, écrit par Julien Blondel et Jean-Luc Cano et dessiné par Valentin Sécher (qui sera également en charge de la cover principale). Il sortira le 29 avril pour 4.99$.

Après avoir perdu l'amour, Elric de Melniboné se voit confier la mission de retrouver et d'aider l'Impératrice de l'Aube. D'autres convoitent également cette dernière. Une armée complote pour s'emparer de l'Anneau des Rois d'Elric ainsi que du puissant Porteur de Tempête, afin de créer un nouveau Champion du Chaos. Mais alors que le chagrin ronge sa détermination, Elric parviendra-t-il à maîtriser le redoutable Porteur de Tempête qui le hante, ou succombera-t-il à ses pulsions et deviendra-t-il l'incarnation du Chaos ?

Lenore: Muffin else matter #1 écrit et dessiné par Roman Dirge. Il sortira le 15 avril pour 4.99$. Il s'agit du troisième one-shot de l'univers.

Voici l'histoire de Lenore et de ses chats ! Lorsque Lenore se sent seule et sans amis félins, une sorcière ancestrale nous raconte l'histoire de ses chats, qui recèle la clé de la vérité sur sa mère.