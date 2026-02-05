Image annonce Red Roots par Lorenzo De Felici pour le mois d'avril

Un tueur à gage, un professeur de lycée, une force mystérieuse

L'éditeur Image Comics a dévoilé les nouvelles séries qui seraient lancées dès le mois d'avril. Dans le lot, il a annoncé Red Roots, écrit et dessiné par Lorenzo De Felici (qui est également en charge de la cover). A noter que l'éditeur présente le titre comme étant la sortie du mois. Voici le synopsis :

Les destins d'un tueur à gages et d'un professeur de lycée se voient liés par une force terrifiante et mystérieuse.

Il sortira le 22 avril pour 4.99$.