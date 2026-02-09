Image Comics annonce le one-shot The Darkness Vs Angelus

Trois récits explorant le passé, le présent et les pensées d'Angelus

On continue le tour des sollicitations d'Image Comics avec l'arrivée d'un nouveau one-shot : The Darkness Vs Angelus. Il sera écrit par Marc Silvestri, Matt Hawkins et Ryan Cady et dessiné par Pat Boutin, Arif Prianto et Steve Firchow. Côté covers, nous aurons Giuseppe Cafaro, Steve Firchow, Leirix pour ne citer qu'eux. Avec autant de monde, je pense que vous vous en doutez mais je le précise tout de même, il s'agit d'un numéro spécial de 48 pages. Il sortira le 22 avril pour 5.99$.

Voici le synopsis :

Angelus existe depuis des éons et a vu défiler d'innombrables icnarnations de Darkness. Mais qui est l'humaine derrière cette force primordiale, et comment est-elle devenue la puissance surnaturelle incontrôlée qu'elle est aujourd'hui ? Trois récits explorant le passé, le présent et les pensées d'Angelus nous offrent un aperçu de son monde tandis qu'elle évalue ses ennemis… et les juge impuissants.