Valiant Comics annonce un numéro spécial Bloodshot écrit par Dan Abnett

L'épreuve ultime commence !

C'est à travers ses sollicitations que l'éditeur Valiant Comics a annoncé la chose. Au mois d'avril, un nouveau numéro spécial Bloodshot vous sera proposé. Sobrement intitulé Bloodshot Special, il sera écrit par Dan Abnett et dessiné par Guillermo Fajardo (qui est également en charge de la cover principale).

Voici le synopsis :

L'ÉPREUVE ULTIME COMMENCE. UN TIR À LA FOIS. Avant de devenir le Bloodshot ultime, Roy Harrison doit affronter l'épreuve la plus périlleuse de sa vie… et elle est mortelle. Déposé dans les déserts australiens avec deux autres candidats pour être Bloodshot, Roy doit se battre contre une sécurité de pointe, des drones rebelles et des gardes privés redoutables pour éliminer le magnat milliardaire de la technologie, Brad Mahoney. La survie a un prix : la mission met à rude épreuve le corps et l'esprit de Roy. Ponctué de flashbacks surréalistes et de souvenirs symboliques de son passé tumultueux, ce NUMÉRO SPÉCIAL explore la jeunesse de Roy, son entraînement exténuant au sein des Red Ops et l'évolution implacable qui fait de lui l'arme parfaite. Chaque mission, chaque revers, chaque résurrection le rapproche de son but ultime : devenir LE Bloodshot, prêt pour le prochain défi. Le scénariste DAN ABNETT et l'artiste GUILLERMO FAJARDOlivrent un récit tendu et plein d'action qui prépare le terrain pour la prochaine évolution de Bloodshot Beyond.

Pour ceux qui désirent débuter cet univers en VF, sachez que notre guide a été mis à jour il y a peu. Vous le trouverez ici.