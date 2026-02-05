Image annonce un numéro anniversaire pour I hate Fairyland #50

Le numéro #50 et les dix ans

Dans l'industrie des comics, on aime les anniversaires. En plus, ils ont deux possibilités : le nombre d'années ou le numéro. Jackpot pour la série I hate Fairyland puisqu'Image Comics a annoncé un numéro anniversaire pour I hate Fairyland #50 mais également les dix ans de la série (même si, techniquement, on est déjà à onze). L'équipe créative sera composée de Skottie Young au scénario et Derek Laufman au dessin. Côté covers, l'éditeur a mis les bouchées doubles avec des covers des deux auteurs precedemment cités mais également Jorge Corona, Brett Bean, Jonathan Wayshak, Jim Mahfood, Matteo Scalera, Nicoletta Baldari, Jae Lee, Peach Momoko, Daniel Warren Johnson, Chris Bachalo et... Todd McFarlane !

Voici le synopsis :

Dix ans d'attente… Eh oui, les amis : I HATE FAIRYLAND franchit une étape monumentale avec son 50e numéro ! Retrouvez Skottie Young, Derek Laufman, l'équipe d'IHF et une pléiade des meilleurs illustrateurs de couvertures du secteur pour célébrer Gert sous toutes ses formes et vous dévoiler un aperçu alléchant des dix prochaines années des aventures de notre adorable psychopathe aux cheveux verts au Pays des Fées…

I hate Fairyland #50 sortira le 29 avril pour 3.99$.

