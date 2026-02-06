  1. Accueil
Image lance un numéro spécial pour Youngblood #100

06/02/2026
Le 100ème numéro du comics qui a lancé Image Comics !

C'est à travers ses sollicitations que l'éditeur Image Comics a annoncé la chose. Au mois d'avril, Youngblood #100 (si on cumule toutes les séries, aussi appelée numérotation "legacy") aura droit à un numéro spécial. Pour l'occasion, ce dernier verra le retour de son créateur Rob Liefeld au scénario, au dessin et à la cover. Ceci en plus de variant covers réalisées par Whilce PortacioMark SilvestriErik LarsenTodd McFarlane et Jim Valentino.

YOUNGBLOOD atteint un cap incroyable ! L'équipe est unie et se prépare à lancer l'assaut final contre son ennemi le plus redoutable ! Des alliances inattendues se nouent ! Les plus grands dessinateurs de comics du monde se sont rénius pour créer des couvertures exceptionnelles célébrant le 100e numéro du comics qui a lancé Image Comics !

 

Sortie le 22 avril pour 4.99$.

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

