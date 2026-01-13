Conclusion de l'univers Ultimate avec Ultimate Universe Finale #1

Ultime numéro après Ultimate Endgame

Raconté en temps réel sur deux ans, l'univers Ultimate approche de la fin. Comme vous le savez, la mini-série Ultimate Endgame a la lourde tache de conclure tout ça. Le dernier numéro est prévu pour avril, mais il ne sera pas seul. Outre les derniers numéros d’Ultimate Wolverine et d’Ultimates, il y aura un ultime comics. En effet, la véritable fin arrivera avec Ultimate Universe Finale #1, un one-shot spécial qui réunira les créateurs de toute la ligne pour un dernier au revoir.

Pour les détails, voici les sollicitations Ultimate d'avril :

ULTIMATE UNIVERSE FINALE #1

Scénarisé par DENIZ CAMP, CHRIS CONDON, JONATHAN HICKMAN, BRYAN HILL & PEACH MOMOKO

Dessiné par ALESSANDRO CAPPUCCIO, STEFANO CASELLI, MARCO CHECCHETTO, JUAN FRIGERI & PEACH MOMOKO

L’ULTIME AU REVOIR…

À la suite des événements d’ULTIMATE ENDGAME #5, les équipes créatives de tous les titres Ultimate se réunissent une dernière fois pour dire adieu…

ULTIMATE ENDGAME #5

Écrit par DENIZ CAMP

Dessiné par TERRY DODSON & JONAS SCHARF

LA FIN DE LA LIGNE !

L’univers ne tient plus qu’à un fil alors que nos héros épuisés affrontent leur dernier défi : l’affrontement ultime et cataclysmique contre le Maker ! Tout ce pour quoi ils se sont battus, tout ce en quoi ils croient, sera mis à l’épreuve dans ce dernier numéro survolté et hors norme. Plus de repli possible, plus de seconde chance.

ULTIMATES #24

Écrit par DENIZ CAMP

Dessiné par JUAN FRIGERI

LA DEUXIÈME ANNÉE DE L’UNIVERS ULTIMATE TOUCHE À SA FIN DANS LE DERNIER NUMÉRO DES ULTIMATES !

Miss Hulk et les derniers membres de son équipe affrontent le Hulk maléfique dans une bataille brutale, sans compromis, sur l’île Gamma !

ULTIMATE WOLVERINE #16

Écrit par CHRIS CONDON

Dessiné par ALESSANDRO CAPPUCCIO

LA DEUXIÈME ANNÉE DE L’UNIVERS ULTIMATE TOUCHE À SA FIN DANS LE DERNIER NUMÉRO D’ULTIMATE WOLVERINE !

Wolverine et Phoenix traquent Magik jusqu’à la dimension démoniaque de Limbo pour une confrontation épique et dévastatrice ! Pour échapper au royaume de magie noire d’Illyana, un sacrifice ultime devra être consenti, un sacrifice qui mènera directement à ULTIMATE ENDGAME #5 !