Conclusion de l'univers Ultimate avec Ultimate Universe Finale #1

Raconté en temps réel sur deux ans, l'univers Ultimate approche de la fin. Comme vous le savez, la mini-série Ultimate Endgame a la lourde tache de conclure tout ça. Le dernier numéro est prévu pour avril, mais il ne sera pas seul. Outre les derniers numéros d’Ultimate Wolverine et d’Ultimates, il y aura un ultime comics. En effet, la véritable fin arrivera avec Ultimate Universe Finale #1, un one-shot spécial qui réunira les créateurs de toute la ligne pour un dernier au revoir.
Pour les détails, voici les sollicitations Ultimate d'avril :
ULTIMATE UNIVERSE FINALE #1
Scénarisé par DENIZ CAMP, CHRIS CONDON, JONATHAN HICKMAN, BRYAN HILL & PEACH MOMOKO
Dessiné par ALESSANDRO CAPPUCCIO, STEFANO CASELLI, MARCO CHECCHETTO, JUAN FRIGERI & PEACH MOMOKO
L’ULTIME AU REVOIR…
À la suite des événements d’ULTIMATE ENDGAME #5, les équipes créatives de tous les titres Ultimate se réunissent une dernière fois pour dire adieu…
ULTIMATE ENDGAME #5
Écrit par DENIZ CAMP
Dessiné par TERRY DODSON & JONAS SCHARF
LA FIN DE LA LIGNE !
L’univers ne tient plus qu’à un fil alors que nos héros épuisés affrontent leur dernier défi : l’affrontement ultime et cataclysmique contre le Maker ! Tout ce pour quoi ils se sont battus, tout ce en quoi ils croient, sera mis à l’épreuve dans ce dernier numéro survolté et hors norme. Plus de repli possible, plus de seconde chance.
ULTIMATES #24
Écrit par DENIZ CAMP
Dessiné par JUAN FRIGERI
LA DEUXIÈME ANNÉE DE L’UNIVERS ULTIMATE TOUCHE À SA FIN DANS LE DERNIER NUMÉRO DES ULTIMATES !
Miss Hulk et les derniers membres de son équipe affrontent le Hulk maléfique dans une bataille brutale, sans compromis, sur l’île Gamma !
ULTIMATE WOLVERINE #16
Écrit par CHRIS CONDON
Dessiné par ALESSANDRO CAPPUCCIO
LA DEUXIÈME ANNÉE DE L’UNIVERS ULTIMATE TOUCHE À SA FIN DANS LE DERNIER NUMÉRO D’ULTIMATE WOLVERINE !
Wolverine et Phoenix traquent Magik jusqu’à la dimension démoniaque de Limbo pour une confrontation épique et dévastatrice ! Pour échapper au royaume de magie noire d’Illyana, un sacrifice ultime devra être consenti, un sacrifice qui mènera directement à ULTIMATE ENDGAME #5 !
