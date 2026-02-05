Marvel tease la fin d'Ultimate Endgame

L'épreuve ultime : un combat cataclysmique contre le Maker !

Dans le cadre de ses sollicitations, l'éditeur Marvel nous a donné plus d'informations sur le cinquième et dernier numéro d'Ultimate Endgame. Il sera écrit par Deniz Camp et dessiné par Terry Dodson et Jonas Scharf. La cover principale sera de Mark Brooks tandis que les variant seront de Marcos Martin et Terry Dodson, entre autres.

Voici le synopsis :

LE POINT FINAL !

• L'univers ne tient qu'à un fil tandis que nos héros épuisés font face à leur ultime épreuve, un combat cataclysmique contre le Maker !

• Tout ce pour quoi ils se sont battus, tout ce en quoi ils croient, sera mis à l'épreuve dans ce numéro final haletant et hors format.

• Plus de retraite, plus de seconde chance.