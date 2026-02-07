Image Comics annonce Corpse Knight, un récit d'horreur et de Dark Fantasy

La famille est la famille, qu'elle soit vivante ou morte-vivante…

L'éditeur Image Comics a annoncé la sortie du premier numéro de Corpse Knight le 22 avril 2026 pour 3.99$. Ecrit par Michael Chaves et dessiné par Matthew Roberts et Rico Renzi, il s'agit d'une série limitée d'horreur et de dark fantasy. Elle sera composée de six numéros. Aux covers, nous aurons une fois encore Matthew Roberts et Rico Renzi pour la principale et Jae Lee, Andrea Milana ou encore Stephanie Hans pour les variant covers.

Voici le synopsis :

Alors que la guerre ravage la France, une jeune fille nommée Foy vit une paix relative avec son père… jusqu'à ce qu'un drame survienne. Déterminée à survivre, Foy reçoit un miracle : son père revient d'entre les morts pour la protéger. A présent, ils se lancent ensemble dans une quête sacrée, affrontant meurtriers, bêtes sauvages, armées errantes et magie noire qui ronge la campagne. Confrontée à la face sombre des miracles et aux secrets du Chevalier Cadavre, Foy doit se demander si l'homme à ses côtés n'a pas toujours été un monstre… Les scénaristes de renom MICHAEL CHAVES (la franchise Conjuring) et MATTHEW ROBERTS (Universal Monsters : La Créature du Lac Noir est vivante !) présentent une nouvelle série d'horreur envoûtante où la famille est la famille, qu'elle soit vivante ou morte-vivante…

