Marvel annonce Jubilee: Deadly Reunion #1 pour le mois d'avril

C'est lors de ses sollicitations que Marvel Comics a annoncé la chose. Un nouveau one-shot autour de Jubilee va être mise en place dès le mois d'avril. Une volonté de relancer le personnage ? Non. Nous parlons d'un one-shot. Mais alors... pourquoi ? C'est simple, il s'agira du Asian American and Pacific Islander Heritage Month (ndlr : Mois du patrimoine des Américains d'origine asiatique et des îles du Pacifique). L'éditeur se doit donc d'abattre certaines cartes. Et pour l'occasion, l'éditeur sortira donc Jubilee: Deadly Reunion #1. L'équipe créative sera composée de Gene Luen Yang (Shang-Chi) et Michael YG (Iron Fist).

Voici le synopsis :

L'X-CELLENTE AVENTURE DE JUBILEE !

Jubilation Lee risque toujours sa vie pour ceux qui sont dans le besoin – mais pour sa famille ? Elle ferait n'importe quoi ! Lorsque son cousin, qu'elle n'a jamais connu, se retrouve soudainement en danger, Jubilee part à sa recherche pour le sauver ! Mais Jubilee pourrait bien découvrir que ses liens familiaux ne sont pas aussi forts qu'elle l'espérait ! Quels secrets cache son cousin ? Et quel dangereux pouvoir mutant manie-t-il ?! Rejoignez Jubilee dans une aventure explosive et bouleversante, faite de famille, d'émotions et de chagrins !

Sortie le 29 avril.

