Marvel tease la fin de Wolverine: Weapons of Armageddon

Le final explosif prolonge l'univers Marvel vers l'Armageddon !

Sollicitations obligent, Marvel tease déjà la fin de Wolverine: Weapons of Armageddon, la série limitée lancée dans le cadre de l'event Armageddon. Le quatrième et dernier numéro sera écrit par Chip Zdarsky (le scénariste à la tête de l'event Armageddon justement) et dessiné par Luca Maresca tandis que la cover sera de Leinil Francis Yu. Le titre est prévu pour le 20 mai.

Tout s'assemble : la tentative de PRIMEWARRIOR de créer le prochain grand super-soldat a réuni certains des plus grands succès du passé, de Wolverine à Nuke en passant par David Colton, alias CAPTAIN AMERICA ! Alors que la dernière pièce du puzzle se met en place, le décor est planté pour le prochain grand épisode des AVENGERS et Wolverine doit faire un choix qui aura des répercussions sur l'ensemble de l'univers Marvel...