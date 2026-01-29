DC Comics tease le retour de Jonathan Kent en Superboy

Jon Kent a nouveau âgé de onze ans ?!

C'est un personnage qui est passé de "très apprecié" à "assez controversé" qui va faire son retour au mois d'avril du côté de DC Comics. Il s'agit de Jon Kent qui formait le duo Super Sons aux côtés de Damian Wayne. Et visiblement, l'éditeur a compris leur erreur puisque le personnage va revenir en... Superboy ! Pour rappel, Jon Kent était passé d'un enfant de dix-onze ans à un adolescent de dix-sept ans durant le run de Bendis. Un changement vite expédié qui n'avait été que peu apprecié des fans. Visiblement, Dan Slott et Lucas Meyer vont donc faire machine arrière dès Superman Unlimited #11. Reste à savoir si le retour en arrière sera temporaire en mode "nostalgie, quand tu nous tiens" ou s'il s'agit d'un plan pour faire rajeunir le personnage. En attendant, voici le synopsis du numéro 11 :

LES DERNIERS INSTANTS DE JON KENT ! Quoi de pire qu'un lutin de la cinquième dimension ? Un démon de la quatrième dimension ! Jon Kent affronte son pire ennemi, un adversaire terrifiant capable de manipuler le temps et qui l'attaque des années avant leur première rencontre ! Assistez aux derniers instants de Jon Kent, alias Superman. Également dans ce numéro : Superboy ?! Non. Vraiment ? Attendez. Quoi ?! Oui. Ne ratez surtout pas ça. Appelez votre libraire dès maintenant. Réservez votre exemplaire dès maintenant. N'attendez pas. Allez-y. Appelez. Maintenant !



Et enfin, le synopsis de Superman Unlimited #12 dans lequel le changement est opéré :

Petit (super) garçon disparu ! Tomorrow Man réserve une surprise de taille à Lois Lane. Il s'appelle Jon Kent, et c'est un petit garçon. Le règne des Superboys continue ! (Et peut-être… celui d'un super… singe ?)

Le numéro 11 sortira le 19 mars tandis que le numéro 12 sortira le 15 avril, chacun au prix de 4.99$.

