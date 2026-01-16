  1. Accueil
Marvel annonce Uncanny X-Men Annual #1 pour le mois d'avril

L'histoire des mutants révélée !

Le mois dernier, Marvel annonçait la sortie d'un X-Men Annual #1 pour le mois de mars. Aujourd'hui, à travers les sollicitations du mois d'avril, l'éditeur annonce un autre annual. Cette fois, il s'agit d'Uncanny X-Men Annual #1. Le numéro est écrit par Gail Simone et Mikki Kendall et est dessiné par Francesco Mortarino.

Voici le synopsis :

L'HISTOIRE DES MUTANTS RÉVÉLÉE !

Tiré des pages de l'arc narratif « The Dark Artery » dans Uncanny X-Men : Qui sont les Régulateurs, ces mutants du début du XXe siècle qui ont jadis élu domicile à Haven House ? Et quel lien secret les unit au passé de Wolverine ?

