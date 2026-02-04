DC Comics annonce Justice League Intergalactic Special #1

Une nouvelle incarnation de la Ligue des Justiciers et mise en place par... Star Sapphire !

C'est à travers ses sollicitations que l'éditeur DC a annoncé la chose. En avril, sortira Justice League Intergalactic Special #1, écrit par Jadzia Axelrod et Nicole Maines et dessiné par Travis Moore (qui sera également en charge de la cover principale. Il sortira le 29 avril pour 5.99$.

La planète Naltor et les Green Lanterns qui la protègent tombent sous le charme de la maléfique Reine Sorcière, qui exploite l'énergie onirique de la planète dans l'espoir de conquérir tout ce qui se trouve au-delà. Mais n'ayez crainte, l'équipe de la Ligue des Justiciers rassemblée par Star Sapphire les libérera sans aucun doute ! Sauf que… Green Arrow déteste l'espace. Et le vaisseau d'Adam Strange est attaqué avant même d'atteindre l'orbite de Naltor. De plus, Galaxy a invité son meilleur ami, Dreamer, l'un des membres les plus recherchés de la Ligue, à se joindre à la mission sans prévenir personne. Et les visions de Dreamer semblent annoncer un désastre dès le départ. Alors que Star Sapphire pensait enfin maîtriser ses pouvoirs et son rôle de chef d'équipe… Cette équipe de personnalités si différentes parviendra-t-elle à s'unir pour triompher ? Ou succomberont-ils, eux aussi, à l'emprise dévorante de la Reine Sorcière ?