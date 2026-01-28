Deux nouvelles séries pour Boom Studios au mois d'avril

Neighborhood Watch et Hello Body Horror

Boom Studios a dévoilé ses sollicitations pour le mois d'avril. En plus de la suite des séries en cours de publication, l'éditeur américain a également annoncé la sortie de deux nouvelles séries : Neighborhood Watch et Hello Body Horror. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations les concernant :

Neighborhood Watch sera écrit par Sarah Gailey et dessiné par Haining. C'est également ce dernier qui sera en charge de la cover principale. Le premier numéro de la série limitée sortira le 8 avril 2026 pour 4.99$.

Plongez dans un thriller inédit et captivant signé Sarah Gailey, lauréate du prix Hugo, et illustré par Haining, dessinateur plébiscité par les fans !

Jill Hewett, figure emblématique de sa communauté et épouse d'un policier respecté, est retrouvée morte, blessée par balle, dans un tunnel reliant le lotissement privé de Will Harbor au collectif voisin d'Open Arms. Mais le hasard a fait que le vice-président de l'association des copropriétaires et le responsable de la cuisine du collectif ont découvert son corps au même moment, semant immédiatement la discorde et les accusations fusent de part et d'autre. Contraints à une alliance fragile pour découvrir la vérité, ils devront collaborer pour percer les secrets des deux communautés et identifier le ou les coupables – et leurs motivations. Mais au fait, que faisait Jill dans ce tunnel ?

Hello Body Horror sera écrit par Mark Bouchard, Derick Jones, Robert Hack, Jenna Cha, Michael W. Conrad et Jeremy Bastian et dessiné par Rye Hickman, Derick Jones, Robert Hack, Jenna Cha, Martín Morazzo et Ziyan Qiu. La cover principale sera de Rebeca Puebla. Le premier numéro sortira le 29 avril 2026 pour 5.99$.

De nouvelles formes de peur déferlent sur la scène avec cette toute nouvelle sélection de talents à vous glacer le sang ! Testez vos nerfs et prouvez votre courage avec les BD les plus répugnantes, les plus gluantes et les plus macabres de… Hello Body Horror, une collection inédite d'histoires d'horreur qui vous glacera le sang et vous retournera l'estomac !

Dans « Body Positive » de Mark Bouchard et Rye Hickman, une influenceuse fitness en quête de perfection laisse son esprit vagabonder là où son corps ne peut pas encore la suivre…

Dans « Minimal Scarring » du phénomène indépendant Derick Jones, un chirurgien esthétique au service des ultra-riches utilise les morceaux laissés par ces derniers pour se transformer.

Retrouvez également des histoires de Michael W. Conrad, Martín Morazzo, Jeremy Bastian, Ziyan Qiu, Jenna Cha et Robert Hack pour un véritable « Who's Who » dans « Kill U Comics ! »