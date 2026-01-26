Marvel annonce Marvel Rivals: Duel of Kings

Namor Vs Black Panther et la diplomatie n'a plus aucune chance de résoudre la situation

Toujours dans le cadre de ses sollicitations, Marvel a annoncé un nouveau one-shot dans le Marvel Rivals Universe pour le mois d'avril. Il s'agit de Marvel Rivals: Duel of Kings #1, écrit par Paul Allor et dessiné par salva Espin et Jethro Morales. La cover principale est de Stephen Segovia.

Voici le synopsis :

LE VOLEUR DES PROFONDEURS !

Namor et Black Panther entretiennent une longue rivalité, mais lorsque Namor débarque au Wakanda, l'Empire Galactique, avec des intentions maléfiques, la diplomatie n'a plus aucune chance de résoudre la situation. Le roi d'Atlantis a secrètement amené Jeff le Requin Terrestre dans l'espoir de dérober le Chronovium du Wakanda ! T'Challa et Shuri parviendront-ils à surprendre ces voleurs en flagrant délit ?