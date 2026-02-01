Red 5 Comics annonce Last Harlemite

Que se passe-t-il dans les ruines du centre de Manhattan ?

C'est à travers ses sollicitations que l'éditeur Red 5 Comics a annoncé la publication d'une nouvelle mini-série. Intitulée Last Harlemite, le premier numéro est écrit par Jeff Carroll et dessiné par Rustico P Limosinero (qui sera également en charge de la cover). Voici le synopsis :

Dans les ruines du centre de Manhattan, Mansa se lance dans une quête audacieuse, animé par les souvenirs de sa sœur et fidèle compagnon, Benzo. Alors qu'il traverse un territoire post-apocalyptique périlleux et affronte des créatures mutantes, Mansa découvre que la véritable aventure réside non seulement dans le dépassement des obstacles, mais aussi dans les liens indéfectibles qui l'unissent à ses amis Miguel et Tommy.

Sortie le 29 avril pour 4.95$.

