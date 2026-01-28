Pour ses 85 ans, Archie Comics annonce... Archie Game Galaxy !

Une aventure rocambolesque pleine de rires, d'aventure et de surprises... interstellaires !

Pour son 85ème anniversaire, Archie Comics a annoncé un titre surprenant : le one-shot Archie Game Galaxy. Vous l'aurez sans doute compris avec le titre, le principe est simple, il s'agit d'Archie et de sa bande mais en mode Super Mario Galaxy ! Le récit sera écrit et dessiné par Holly G.. Elle sera accompagnée au dessin par Jack Morelli et Glenn Whitmore. La cover principale sera également d'Holly G..

Voici le synopsis :

Archie et ses amis se lancent dans une aventure vidéoludique inédite, juste à temps pour la sortie du film Super Mario Galaxy ! Betty doit nourrir Salem, le chat espiègle de Sabrina, et la bande décide de l'accompagner. La situation dégénère lorsque Jughead découvre une vieille console et l'allume : soudain, ils sont tous aspirés dans le jeu ! Piégés dans un univers fascinant, peuplé de planètes étranges et de défis uniques, Salem devient leur guide inattendu à travers ce royaume vibrant. Ensemble, ils doivent explorer des mondes loufoques et surmonter des obstacles hilarants pour retrouver le chemin du retour. Grâce à leur esprit d'équipe et à leur amitié, parviendront-ils à conquérir le cosmos et à rentrer avant l'heure du prochain repas de Salem ? Rejoignez-les dans cette aventure rocambolesque pleine de rires, d'aventure et de surprises interstellaires !

Sortie le 29 avril 2026 pour 4.99$.