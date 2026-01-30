Tim Seeley sur un crossover Darkstalkers x Street Fighter

Un plan est mis au point pour renvoyer Chicago dans sa dimension d'origine

C'est à travers ses sollicitations que l'éditeur Udon Studios a annoncé la chose. Au mois d'avril, il va y avoir un nouveau crossover. Intitulé Darkstalkers x Street Fighter Queens Shadow #1, il sera écrit par Marshall Dillon et Tim Seeley et dessiné par Alberto Albuquerque (qui sera également en charge de la cover). Le titre sortira le 29 avril pour 4.99$. Il s'agit d'un one shot.

Un plan est mis au point pour renvoyer Chicago dans sa dimension d'origine, sur la planète Terre. Les Guerriers de la Nuit et les Guerriers du Monde parviendront-ils à mettre fin à leurs querelles intestines suffisamment longtemps pour sauver la ville et ses habitants ?

