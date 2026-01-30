  1. Accueil
  2. Udon Entertainment
Udon Entertainment

Tim Seeley sur un crossover Darkstalkers x Street Fighter

Par Jeff Source: Bc 30/01/2026 08:36 0
Un plan est mis au point pour renvoyer Chicago dans sa dimension d'origine

C'est à travers ses sollicitations que l'éditeur Udon Studios a annoncé la chose. Au mois d'avril, il va y avoir un nouveau crossover. Intitulé Darkstalkers x Street Fighter Queens Shadow #1, il sera écrit par Marshall Dillon et Tim Seeley et dessiné par Alberto Albuquerque (qui sera également en charge de la cover). Le titre sortira le 29 avril pour 4.99$. Il s'agit d'un one shot.

Un plan est mis au point pour renvoyer Chicago dans sa dimension d'origine, sur la planète Terre. Les Guerriers de la Nuit et les Guerriers du Monde parviendront-ils à mettre fin à leurs querelles intestines suffisamment longtemps pour sauver la ville et ses habitants ?

Pour les intéressés, vous trouverez l'ensemble des sollicitations du mois d'avril ici.

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

DC Comics

Elseworlds a-t-il tenu ses promesses ?

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0