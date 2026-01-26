Marvel annonce Web of Venom

Le nouveau Venom ?!

Toujours dans le cadre de ses sollicitations, Marvel a annoncé une nouvelle série dans le Spider-verse pour le mois d'avril. Il s'agit de Web of Venom, écrit par Jordan Morris et dessiné par Ramon Rosanas et Luke Ross. La cover principale est de Stefano Caselli tandis que nous retrouvons Luciano Vecchio et Skottie Young, entre autres, sur les variant covers.

Voici le synopsis :

LE NOUVEAU VENOM ?!

Un tout nouveau héros symbiotique fait son apparition, arborant un look rouge et bleu inspiré de Spider-Man dans les rues de la Terre-616… mais ce n'est ni Mary Jane Watson, ni Eddie Parker ! Il s'agit pourtant de quelqu'un que Peter Parker connaît bien… quelqu'un que lui et Spider-Man ont croisé à maintes reprises… quelqu'un qui compte bien utiliser cette nouvelle identité de lanceur de toiles pour faire un retour triomphal ! L'histoire de ce nouveau costume extraterrestre rouge et bleu, déjà très apprécié des fans, prend un tournant inattendu, propulsant un personnage emblématique de Spider-Man dans une direction inédite qu'il n'a aucune intention d'abandonner !