Dynamite réunit une fois encore Vampirella et Christopher Priest

Dynamite va une fois encore réunir Vampirella et Christopher Priest pour une toute nouvelle aventure. Mais au-delà de cette nouvelle aventure, c'est également un compte à rebours que l'éditeur souhaite mettre en place. Avec Vampirella #1 qui sortira en avril, cela voudra également dire qu'il n'y aura plus qu'un an (douze numéros donc) avant d'atteindre le numéro historique n°700 de la série.

Voici ce qui vous attend :

La Fille de Drakulon n'est pas la seule vampire de cette planète et de cette lignée. Sa sœur Draculina a récemment perdu ses pouvoirs vampiriques, ainsi que le bébé qu'elle avait arraché aux griffes de Vampirella. Désormais prisonnière de l'humanité, sa psyché déjà fragile risque de se briser lorsque sa soif de sang ressurgit soudainement. Confrontée à la perspective d'être à nouveau consumée par les appétits maléfiques qui l'ont contrôlée pendant des siècles, elle se lance dans une quête désespérée pour briser les schémas de son passé et trouver de nouvelles réponses – ou mourir en essayant ! Et quel rôle Vampirella joue-t-elle dans ces prochains chapitres ? Christopher Priest poursuit son approche unique et acclamée par la critique pour cette franchise, la plus longue série de comics de vampires. Priest est l'auteur de la plus longue série continue de Vampirella, avec plus de 90 numéros publiés depuis 2019. Le personnage atteint également le numéro historique n° 700. Grâce à cette numérotation spéciale, ce nouveau Vampirella n° 1 fait également office de… #688. Un cap important est à venir dans un an ! Dynamite a hâte de célébrer cet événement avec les fans qui suivent le personnage depuis plus de cinq décennies, ou qui le découvrent dans ce numéro.

Christopher Priest sera accompagné par Davis Goetten au dessin pour Vampirella #1. Côté covers, nous retrouverons Lucio Parrillo, Derrick Chew, Joseph Michael Linsner, Elias Chatzoudis ainsi que Rachel Hollon pour l'incontournable "cosplay cover". Une opération "bling bags" a également été prévue.

