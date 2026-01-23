Valiant Comics annonce une nouvelle série Harbinger

L'équipe Harbinger est envoyée en mission secrète

C'est une fois encore à travers ses sollicitations que l'éditeur a annoncé la chose. En avril, l'éditeur Valiant Comics va lancer une nouvelle série autour de l'univers Harbinger. Intitulée All-New Harbinger - Risen, le premier numéro sera écrit par Fred Van Lente et dessiné par Erik Tamayo avec une cover principale de Zulema Lavina. Voici le synopsis :

PARTEZ À L'AVENTURE DANS LES DÉSERTS AVEC L'ÉQUIPE HARBINGER ! Foundation City est encore sous le choc de l'attaque terroriste perpétrée par la Ligue Humaine et la population réclame des réponses… et vengeance. Lorsqu'un lien est établi entre Black Sheep, le chef de l'attaque, et la cité-état technocratique connue sous le nom de RISEN et son IA dirigeante, l'équipe Harbinger est envoyée hors de Foundation City en mission secrète pour percer le mystère de cette connexion mortelle entre ces deux factions. Mais Archer a sa propre mission et rien ni personne ne l'empêchera de découvrir la vérité ! Le scénariste FRED VAN LENTE et le dessinateur ERIK TAMAYO plongent l'équipe Harbinger dans une situation explosive dès le premier chapitre d'un tout nouvel arc narratif !