DC Comics confirme la parution du Swamp Thing de Rick Veitch... 36 ans plus tard !

Projeté dans le passé, Swamp Thing rencontrera un charpentier...

Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. DC Comics a annoncé la publication de la fin du run de Rick Veitch sur Swamp Thing. Là où cela devient assez unique, c'est que ce run avait écrit par le scénariste en 1989 soit il y a 36 ans.

Dans les faits, il s'agit de la suite du run d'Alan Moore. Lorsque Veitch a pris le poste de scénariste, il était alors accompagné par Michael Zulli au dessin qui nous a quittés l'an dernier. A l'époque, le scénario, assez délicat à mettre en place pour l'éditeur, il faut bien l'avouer (et encore plus en 89 !), avait finalement été annulé par DC Comics alors que les titres étaients prêts (et validés par les premières instances donc). Suite à cela, Veitch avait juré de ne plus jamais travaillé pour DC Comics. De là, Neil Gaiman et Jamie Delano s'étaient retirés du projet Swamp Thing par solidarité.

Pour ce qui est de ce scénario que nous avons qualifié de délicat à mettre en place ci-dessus, il mettait en scène Swamp Thing voyageant à travers le temps, rencontrant Jesus-Christ et devenant la croix sur le Golgotha. Visiblement, ce récit "passe mieux" de nos jours puisque l'éditeur a finalement décidé de publié les quatre numéros manquants.

Pour l'occasion, la numérotation va reprendre à zéro afin de souligner le côté ancienne série mais nouveauté tout de même. Ainsi, ces numéros seront placés sous le nom de Swamp Thing 1989. Le premier numéro est prévu pour le 29 avril pour 5.99$. Voici le synopsis officiel :

Plus de trente ans après la controverse et l'annulation, les numéros inédits légendaires de Rick Veitch sont enfin disponibles ! Après deux années de succès retentissant, le grand final de Swamp Thing, imaginé par Veitch, fut brutalement interrompu et ne fut jamais publié ! Des rumeurs et des fuites laissaient présager cette saga épique restée secrète pendant des années. Aujourd'hui, pour la première fois, le récit final est dévoilé ! Projeté dans le passé, Swamp Thing rencontrera un charpentier dont la rencontre bouleversera à jamais le cours de sa vie et de l'univers DC. L'histoire d'Etrigan et le voyage de Swamp Thing aux origines du temps commencent ici !