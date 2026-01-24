Oni Press annonce Estuary: A Ghost Story par Tim Daniel, D.B. Andry et Maan House

Des profondeurs sanglantes de la vieille Californie… un démon d’un genre nouveau se réveille avec la marée !

Oni Press vient d'annoncer la sortie d'un nouveau comics pour le mois d'avril. Intitulé Estuary: A Ghost Story, il sera écrit par Tim Daniel et D.B. Andry et dessiné par Maan House (qui sera également en charge de la cover principale). Composée de quatre numéros, le top départ de la série est prévu pour le 8 avril pour 4.99$.

Des profondeurs sanglantes de la vieille Californie… un démon d’un genre nouveau se réveille avec la marée ! Les étoiles montantes Tim Daniel et David « D.B. » Andry (Crush Depth, Morning Star) et le virtuose de l’horreur moderne Maan House (Mine is a Long Lonesome Grave) nous livrent un récit glaçant de secrets enfouis sous les vagues de la côte californienne idyllique…

Perchée sur une falaise rocheuse surplombant l’océan Pacifique, la Mission d’Arbues Point, mission espagnole vieille de 400 ans, est devenue tristement célèbre comme l’un des sites historiques les plus anciens et les plus hantés de Californie. Mais sous sa façade délabrée, véritable piège à touristes, une nonne recluse a passé des décennies entre les murs de la Mission, perfectionnant ses prières et sa pratique religieuse à la recherche d’un secret longtemps enfoui sous la majesté de la chapelle et sous les eaux sombres de l’estuaire. Lorsque l'archéologue sous-marine Maris Cristobal accepte la proposition de la religieuse de commencer à fouiller une épave légendaire gisant sous les eaux tumultueuses de la Mission, elle découvrira bientôt que les péchés du passé et du présent sont sur le point de se mêler en une vague de vengeance terrifiante et désormais incontrôlable…