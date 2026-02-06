Image annonce Fireborn, une nouvelle série se déroulant dans l'univers de Lost Fantasy

Un mélange explosif idéal pour les fans d'Invincible, de Dragons et d'Absolute Batman.

C'est encore et toujours à travers ses sollicitations que l'éditeur Image Comics a annoncé l'arrivée d'une nouvelle série. Intitulée Fireborn, le premier numéro est écrit par Curt Pires et Franklin Jonas tandis que Patrick Mulholland se charge du dessin et de la cover.

Une nouvelle série se déroulant dans l'univers de LOST FANTASY ! Aaron Hillburg était un fils à papa raté comme les autres : il fuyait ses responsabilités, passait son temps à sauter de toit en toit et à détester son père milliardaire en silence… jusqu'à ce qu'un mystérieux œuf de dragon flottant se lie à lui et réveille en lui une lignée de magie ancestrale. Désormais, tous les sorciers hors-la-loi, les membres de sectes de motards et les seigneurs de guerre surnaturels de New York et des profondeurs de l'abîme le traquent, prêts à tout pour lui arracher l'œuf. Un mélange explosif de fantasy et de super-héros, idéal pour les fans d'Invincible, de Dragons et d'Absolute Batman.

Il sortira le 22 avril pour 4.99$.