  1. Accueil
  2. Indés
  3. Image Comics
  4. Vaughan et Chiang lancent la série Roam
Image Comics

Vaughan et Chiang lancent la série Roam

Par Adrien L. Source: AIPT 11/10/2026 11:33 0
L'équipe derrière Paper Girls

Image Comics a annoncé Roam, une nouvelle série régulière du scénariste Brian K. Vaughan (Saga) et du dessinateur Cliff Chiang (Catwoman: Lonely City), qui marque leurs retrouvailles après Paper Girls. Le premier numéro sortira le 24 février 2027, et fera 50 pages. La série explore l'excitation et l'incertitude de l'entrée dans l'âge adulte, en suivant un voyage pour trouver les personnes qui comptent vraiment. Si les détails de l'intrigue restent secrets, les créateurs promettent un monde original et une aventure différente de leurs précédents travaux.

Apparemment, Chiang a déjà quelques numéros d'avance sur le dessin. Le premier numéro sortira avec deux couvertures de Chiang. Alors que les thématiques évoquées sont bien serieuses, il est étonnant de voir des couvertures qui font penser à du sentai. Nous pouvons cependant faire confiance aux auteurs qui nous avaient bien surpris avec Paper Girls.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

Commencer les Comics

Commencer les comics : Wonder Woman

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0