Vaughan et Chiang lancent la série Roam

L'équipe derrière Paper Girls

Image Comics a annoncé Roam, une nouvelle série régulière du scénariste Brian K. Vaughan (Saga) et du dessinateur Cliff Chiang (Catwoman: Lonely City), qui marque leurs retrouvailles après Paper Girls. Le premier numéro sortira le 24 février 2027, et fera 50 pages. La série explore l'excitation et l'incertitude de l'entrée dans l'âge adulte, en suivant un voyage pour trouver les personnes qui comptent vraiment. Si les détails de l'intrigue restent secrets, les créateurs promettent un monde original et une aventure différente de leurs précédents travaux.

Apparemment, Chiang a déjà quelques numéros d'avance sur le dessin. Le premier numéro sortira avec deux couvertures de Chiang. Alors que les thématiques évoquées sont bien serieuses, il est étonnant de voir des couvertures qui font penser à du sentai. Nous pouvons cependant faire confiance aux auteurs qui nous avaient bien surpris avec Paper Girls.