Image Comics annonce le one-shot Final Boss: Masked Vigilante

09/02/2026
Du monde explosif de Final Boss émerge sa figure la plus énigmatique : Masked Vigilante

On continue le tour des sollicitations d'Image Comics avec l'arrivée d'un nouveau one-shot : Final Boss: Masked Vigilante. Il sera écrit parTyler Kirkham et dessiné par Leon Govender. Côté covers, nous aurons Leon Govender et Mario Gully, entre autres (et en plus des auteurs). Il sortira le 29 avril pour 3.99$.

Du monde explosif de Final Boss émerge sa figure la plus énigmatique : Masked Vigilante. Assassin de l'ombre, chouchou des fans, elle était jusqu'ici entourée d'un mystère absolu. Plongez au cœur de ses origines et découvrez l'histoire de cette protectrice redoutable. Fusionnant avec les ténèbres, elle déchaîne un arsenal d'armes redoutables pour démanteler un impitoyable syndicat du crime.

