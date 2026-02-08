  1. Accueil
  2. Image Comics
Image Comics

Image Comics annonce Royals, un titre dans lequel crime et mystère se donnent rendez-vous

Par Jeff Source: Bc 08/02/2026 10:20 0
Les jumeaux Paul et Casto, une arnaque au poker et le syndicat du crime le plus impitoyable de Séoul

C'est encore et toujours à travers ses sollicitations qu'Image Comics a annoncé la sortie d'une nouvelle série limitée. Intitulée Royals, elle sera écrite par Derek Kirk Kim et dessinée par Jacob Perez. Elle sortira le 22 avril pour 4.99$. Voici le synopsis :

Les jumeaux Paul et Castor ont mis au point une arnaque au poker infaillible grâce à leur connexion télépathique hors du commun. Mais ils pourraient bien avoir trouvé leur maître lorsqu'ils risquent le tout pour le tout contre le chef des Bloody Cocks, le syndicat du crime le plus impitoyable de Séoul. Le scénariste primé aux Eisner Awards, Derek Kirk Kim (THE LAST MERMAID, Same Difference), et le dessinateur prometteur Jacob Perez (Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles) vous invitent dans les ruelles sombres de Séoul, en Corée du Sud, pour une aventure criminelle palpitante et déroutante, unique en son genre !

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

MDCU

MODULE LISTES VF - Il est de retour

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0