Cinq one-shots G.I. Joe chez Image Comics pour le mois d'avril

Lequel allez-vous choisir ?

On termine ce petit tour des sollicitations du mois d'avril avec pas moins de cinq one-shots G.I. Joe ! Ils seront tous édités par Image Comics entre le 1er et le 29 avril.

G.I. JOE: A REAL AMERICAN HERO SSSILENT MISSIONS – BARONESS #1 (ONE-SHOT)

Le numéro est écrit par Joëlle Jones et Declan Shalvey tandis qu'aux dessins, nous avons une fois encore Jones mais aux côtés de Mike Spicer cette fois.

DES CRÉATEURS DE RENOM PRÉSENTENT DES MISSIONS SILENCIEUSES COBRA INÉDITES ET INOUBLIABLES. Le monde des comics a été bouleversé à jamais lorsque G.I. JOE : A REAL AMERICAN HERO #21 a introduit les fans dans « Silent Interlude », une histoire pleine d'action et SANS DIALOGUE. Aujourd'hui, Cobra est enfin sous les projecteurs ! Dans ce thriller indépendant signé par les superstars JÖELLE JONES (Tortues Ninja) et DECLAN SHALVEY (Mystique), la BARONNE doit empêcher les renseignements de Cobra de tomber entre les mains de G.I. JOE… et de DESTRO ?

Il sortira le 1er avril pour 3.99$.

G.I. JOE: A REAL AMERICAN HERO SSSILENT MISSIONS – COPPERHEAD #1 (ONE-SHOT)

Le numéro est écrit par Howard Porter tandis que les dessins sont assurés par ce dernier aux côtés de Romulo Fajardo jr.

Attachez vos ceintures avec HOWARD PORTER (Flash) pour une course mortelle dans les marais, trop rapide et trop dangereuse pour que l'intrépide COPPERHEAD puisse y résister. Malheureusement, ses adversaires ne se laisseront pas faire !

Il sortira le 22 avril pour 3.99$.

G.I. JOE: A REAL AMERICAN HERO SSSILENT MISSIONS – CRIMSON GUARD #1 (ONE-SHOT)

Le numéro est écrit par Gabriel Hardman et dessiné par ce dernier aux côtés de Matt Hollingsworth.

Le célèbre créateur GABRIEL HARDMAN (Green Lantern : Earth One) vous invite à rejoindre la prochaine promotion de la Garde Écarlate qui doit accomplir son épreuve finale : protéger le Commandant Cobra d'un assaut général des G.I. Joe ! L'échec est impensable !

Il sortira le 1er avril pour 3.99$.



G.I. JOE: A REAL AMERICAN HERO SSSILENT MISSIONS – FIREFLY #1 (ONE-SHOT)

Le numéro est écrit par Jorge Fornés et est dessiné par ce dernier et Dave Stewart.

Jorge Fornés (Rorschach, Batman), superstar nommée aux Eisner et Harvey Awards, envoie Firefly, le saboteur redoutable de Cobra, en mission. Une mission qu'il doit accomplir à tout prix… même si cela signifie affronter les forces spéciales d'élite connues sous le nom de Garde d'Oktober.

Il sortira le 29 avril pour 3.99$.

G.I. JOE: A REAL AMERICAN HERO SSSILENT MISSIONS – ZARTAN#1 (ONE-SHOT)

Le numéro est écrit par Tom Defalco et est dessiné par Pat Olliffe et John Kalisz.

Les créateurs emblématiques de Spider-Man, Pat Olliffe et Tom Defalco, piègent Zartan dans sa mission d'infiltration la plus périlleuse à ce jour. Mais pour le maître du déguisement, déjouer Cobra et G.I. Joe, c'est une belle performance…

Il sortira le 29 avril pour 3.99$.