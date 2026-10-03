Amazon va adapter un autre comics de Garth Ennis

Après The Boys

Après The Boys et ses séries dérivées, Amazon MGM Studios va adapter un autre comics de Garth Ennis. Il s'agit de Freddie the Fix, soit Freddie l'Arrangeur en VF. Pour en savoir plus, le comics a été édité par Delcourt en France, et vous trouverez la critique sur MDCU. L'album ne fait que 42 pages, on est donc loin de The Boys ou Preacher. Ca tombe bien, puisque l'adaptation se fera en film, et non en série TV.

La réalisation est pour l'instant confiée à Lawrence Lamont. Sa seule réalisation est One of Them Days, une comédie et un buddy movie qui n'est pas sorti en salle en France, mais qui peut être vu sur Prime. Il va donc changer radicalement de genre. Kalen Egan et Travis Sentell s'occuperont du scénario, et Ennis en sera producteur exécutif. Bref, pour le moment, l'équipe en charge du développement ne contient aucun nom connu, ce qui n'est pas forcément très rassurant. A voir si ça ne finira pas en bête série B.